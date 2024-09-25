"Важливо відновити справедливість": Сибіга долучився до зустрічі країн-членів слідчої групи щодо збиття рейсу MH17

У вівторок, 24 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга долучився до міністерської зустрічі країн-членів Спільної слідчої групи з розслідування збиття рейсу MH17. Про це заявили в МЗС України, передає УНН.

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Критично важливо відновити справедливість та притягнути до відповідальності всіх винних, включно із тими, хто віддавав накази, та забезпечити, щоб подібні злочини більше ніколи не повторилися

За його словами, збиття Росією авіалайнера Малайзійських авіаліній MH17 продемонстрував міжнародній спільноті, що порушення Росією міжнародного права та її загрози міжнародній безпеці виходять далеко за межі України.

Сибіга зауважив, що за 10 років Росія так і не визнала своєї провини та не заплатила компенсацій родинам загиблих.

Ми вітаємо спільну відданість боротьбі за правду, справедливість та відповідальність за збиття MH17. Ми маємо повну впевненість у незалежності, відкритості та безсторонності процесів проти Росії в низці міжнародних судових інституцій. Очікуємо рішення Європейського суду з прав людини. Слідкуємо за зусиллями Нідерландів та Австралії з притягнення РФ до відповідальності в Міжнародній організації цивільної авіації