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Справа MH17: суд призначив Дубинському, Гіркіну та Харченку довічне ув'язнення

Справа MH17: суд призначив Дубинському, Гіркіну та Харченку довічне ув'язнення

Київ • УНН

 • 512539 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Суд у Нідерландах оголосив вирок у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 Malaysia Airlines в небі над Донбасом у липні 2014 року. Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському та та Леоніду Харченку було присуджено заочно довічне ув’язнення, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Суд засуджує Харченка, Гіркіна і Дубінського до пожиттєвого ув’язнення», - сказав головуючий суддя Фредерік Стейнхаус.

Додамо

Так, суд постановив, що Харченко, Дубінський і Гіркін є винними в діях, що призвели до катастрофи, яка спричинила загибель 298 людей.

У той же час суд виправдав Пулатова, не знайшовши доказів в його причетності до катастрофи.

Три обвинувачених також мають відшкодувати збитки родичам загиблих, сума яких – понад 16 мільйонів євро.

Під час зачитування вироку, яке тривало близько 1,5 години, суддя зауважив, зокрема, що суд дійшов висновку про те, що росія мала ефективний контроль над східними територіями України влітку 2014 року.

Протягом 14 днів після винесення вироку сторони обвинувачення та захисту можуть оскаржити рішення суду.

Жоден з чотирьох обвинувачуваних у четвер не був присутній на засіданні суду.

Додамо також, що сьогодні, 17 листопада, - рівно 100 місяців з моменту катастрофи MH17 17 липня 2014 року.

Нагадаємо

Під час слухань у липні поточного року єдиний обвинувачений, представлений адвокатами у процесі, Олег Пулатов сказав останнє слово перед судом. Він заявив, що не визнає своєї провини у збитті пасажирського літака.

Раніше прокуратура Нідерландів оголосила запит на вирок, який вимагає для підсудних Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка довічне ув'язнення.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", яка належить 53 бригаді з міста Курська в російській федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня 2020 року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Підозрювані – троє громадян росії та один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

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