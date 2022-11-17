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Дело MH17: суд назначил Дубинскому, Гиркину и Харченко пожизненное заключение

Дело MH17: суд назначил Дубинскому, Гиркину и Харченко пожизненное заключение

Киев • УНН

 • 512530 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Суд в Нидерландах объявил приговор по делу о сбитии пассажирского самолета Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года. Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко было присуждено заочно пожизненное заключение, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Суд приговаривает Харченко, Гиркина и Дубинского к пожизненному заключению», - сказал председательствующий судья Фредерик Стейнхаус.

Добавим

Так, суд постановил, что Харченко, Дубинский и Гиркин виновны в действиях, приведших к катастрофе, повлекшей гибель 298 человек.

В то же время суд оправдал Пулатова, не найдя доказательств в его причастности к катастрофе.

Три обвиняемых также должны возместить ущерб родственникам погибших, сумма которых – более 16 миллионов евро.

При зачитывании приговора, который длился около 1,5 часа, судья отметил, в частности, что суд пришел к выводу о том, что россия имела эффективный контроль над восточными территориями Украины летом 2014 года.

В течение 14 дней после вынесения приговора стороны обвинения и защиты могут оспорить решение суда.

Ни один из четырех обвиняемых в четверг не присутствовал на заседании суда.

Добавим также, что сегодня, 17 ноября, – ровно 100 месяцев с момента катастрофы MH17 17 июля 2014 года.

Напомним

Во время слушаний в июле текущего года единственный обвиняемый, представленный адвокатами в процессе, Олег Пулатов сказал последнее слово перед судом. Он заявил, что не признает своей вины в сбитии пассажирского самолета.

Ранее прокуратура Нидерландов объявила запрос на приговор, который требует для подсудимых Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко пожизненное заключение.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

24 мая 2018 года совместная следственная группа по расследованию крушения рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53 бригаде из города Курска в российской федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта 2020 года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в катастрофе самолета рейса MH17.

Подозреваемые – трое граждан россии и один Украины – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, обвиняемые в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

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