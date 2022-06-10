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Обвинувачений у справі MH17 сказав сьогодні останнє слово: що далі

Обвинувачений у справі MH17 сказав сьогодні останнє слово: що далі

Київ • УНН

 • 371220 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. На слуханнях по суті кримінальної справи про катастрофу пасажирського рейсу MH17 9 та 10 червня захист обвинуваченого Олега Пулатова відповідав на заяви прокуратури та Групи юристів родичів жертв катастрофи. Обвинувачений сказав останнє слово у суді, пише УНН з посиланням на пресслужбу нідерландського суду.

Деталі

Так, на минулих слуханнях захист знову заявив, що, на їхню думку, це був «несправедливий суд». На думку захисту, громадськість не була поінформована рівномірно, а прокуратура «намагалася вплинути на суд у його незалежному рішенні через громадську думку», роблячи заяви для ЗМІ.

Захист відстоював свою думку про те, що через те, як велося розслідування, та обмежень, які нібито були встановлені для ознайомлення з матеріалами розслідування та опитування свідків, у обвинуваченого не було можливості для реального захисту.

Після репліки в залі суду було показано відеоролик із заявою захисту як останнє слово.

У ньому підозрюваний Олег Пулатов різко розкритикував прокуратуру, яка, на його думку, зробила все, щоб «помилково звинуватити його» у збитому літаку.

«Державна прокуратура не ставить за мету з'ясувати правду, але в будь-якому випадку домогтися обвинувального вироку», — сказав він у відеозверненні, яке цитує NOS.

«Я не маю жодного відношення до катастрофи 17 липня 2014», — додав Пулатов.

На цьому слухання по суті кримінальної справи про катастрофу MH17 добігли кінця.

Тепер суд має розглянути звинувачення, висунуті державним обвинувачем на адресу обвинувачених, аргументи захисту проти них та претензії постраждалих сторін. Остаточний вердикт суду буде викладено у чотирьох ухвалах.

Офіційно наступні слухання відбудуться у четвер, 22 вересня 2022 року. Очікується, що на цьому слуханні буде зроблено оголошення про те, що слухання буде призупинено до 17 листопада 2022 року.

На даний момент у суді не можуть з упевненістю сказати, чи буде вирок у цій справі винесений 17 листопада чи 15 грудня 2022 року.

У будь-якому разі, суд очікує, що 22 вересня буде внесена ясність із цього питання.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в російській федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Підозрювані — троє громадян росії та один України — Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малайзійських авіаліній.

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