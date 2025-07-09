Рішення ЄСПЛ може стати основою для нових санкцій і тиску на росію - Сокоренко

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
Ексклюзив
11:55 • 3128 перегляди
Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
09:54 • 24680 перегляди
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
09:36 • 32371 перегляди
Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"
Ексклюзив
07:10 • 55700 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
9 липня, 05:59 • 83867 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
Ексклюзив
9 липня, 05:26 • 173904 перегляди
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
9 липня, 03:42 • 140987 перегляди
Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі
8 липня, 17:10 • 181674 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 120036 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 222909 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3.5м/с
44%
744мм
Популярнi новини
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення9 липня, 04:00 • 216107 перегляди
Житомирщина вночі зазнала масованої ворожої атаки: сталися пожежі, є пошкодження9 липня, 05:49 • 74486 перегляди
Мерц про війну рф проти України: дипломатичні засоби вичерпані08:28 • 45144 перегляди
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі08:49 • 37455 перегляди
Далеко не всі "Кинджали" загарбників досягли своїх цілей - речник Повітряних сил09:30 • 13257 перегляди
Публікації
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
Ексклюзив
9 липня, 05:26 • 173904 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення9 липня, 04:00 • 216563 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 222909 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 189839 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 235646 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Вадим Філашкін
Прокудін Олександр Сергійович
Залужний Валерій Федорович
Актуальні місця
Україна
Франція
Херсонська область
Волинська область
Румунія
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі08:49 • 37808 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 221446 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 404535 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 236483 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 347271 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Starlink
ФАБ-250

Рішення ЄСПЛ може стати основою для нових санкцій і тиску на росію - Сокоренко

Київ • УНН

 • 195 перегляди

Україна планує використати рішення ЄСПЛ щодо порушень росією прав людини як базу для подальших дипломатичних і санкційних кроків. Це рішення має важливе значення для проваджень в інших міжнародних інституціях.

Рішення ЄСПЛ може стати основою для нових санкцій і тиску на росію - Сокоренко

Україна планує використати рішення Європейського суду з прав людини щодо порушень росією прав людини на території України, як базу для подальших дипломатичних і санкційних кроків проти росії. Про це заявила Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко під час онлайн-брифінгу, передає УНН.

Деталі

Ми дуже чітко усвідомлювали, що наші потенційні рішення Європейського Суду…, що потенційно ми максимально довели ті висновки і ті скарги, про які ми говорили в суді, що вони будуть потім під основою подальших дипломатичних, зовнішньополітичних дій з боку нашої держави. Це рішення, сьогоднішні висновки, які дуже чіткі, мають неймовірно чіткі меседжі, вони будуть далі використовуватись у нашій роботі зовнішньополітичній для того, аби дипломатично і в тому числі, я думаю, санкційно тиснути на російську федерацію на міжнародному рівні

- сказала Сокоренко.

Вона наголосила, що ті висновки, які сьогодні надав ЄСПЛ, будуть детально аналізуватися Україною, адже вони мають важливе значення для проваджень в інших міжнародних інституціях.

Зокрема, тут дуже багато елементів, які вказав Європейський суд, вони говорять і про агресивну війну, і про злочин агресії російської федерації. І те, що стосується питань депортації, русифікації населення окупованих територіях, це те, що десь ті елементи, які ми можемо говорити про елементи геноциду. Тобто це насправді сьогоднішнє рішення - це не крапка в роботі, це лише новий етап наших в подальших діях для того, аби не просто мати якісь певні юридичні рішення, але і мати певні активні дії не тільки з боку України і Ради Європи, а також і з боку наших партнерів

- додала Сокоренко. 

Нагадаємо

Європейський суд з прав людини заявив у середу, що росія порушила міжнародне право в Україні. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав москву відповідальною за порушення прав людини з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Рада Європи
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9