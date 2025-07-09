Рішення ЄСПЛ може стати основою для нових санкцій і тиску на росію - Сокоренко

Україна планує використати рішення Європейського суду з прав людини щодо порушень росією прав людини на території України, як базу для подальших дипломатичних і санкційних кроків проти росії. Про це заявила Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко під час онлайн-брифінгу, передає УНН.

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Ми дуже чітко усвідомлювали, що наші потенційні рішення Європейського Суду…, що потенційно ми максимально довели ті висновки і ті скарги, про які ми говорили в суді, що вони будуть потім під основою подальших дипломатичних, зовнішньополітичних дій з боку нашої держави. Це рішення, сьогоднішні висновки, які дуже чіткі, мають неймовірно чіткі меседжі, вони будуть далі використовуватись у нашій роботі зовнішньополітичній для того, аби дипломатично і в тому числі, я думаю, санкційно тиснути на російську федерацію на міжнародному рівні - сказала Сокоренко.

Вона наголосила, що ті висновки, які сьогодні надав ЄСПЛ, будуть детально аналізуватися Україною, адже вони мають важливе значення для проваджень в інших міжнародних інституціях.

Зокрема, тут дуже багато елементів, які вказав Європейський суд, вони говорять і про агресивну війну, і про злочин агресії російської федерації. І те, що стосується питань депортації, русифікації населення окупованих територіях, це те, що десь ті елементи, які ми можемо говорити про елементи геноциду. Тобто це насправді сьогоднішнє рішення - це не крапка в роботі, це лише новий етап наших в подальших діях для того, аби не просто мати якісь певні юридичні рішення, але і мати певні активні дії не тільки з боку України і Ради Європи, а також і з боку наших партнерів - додала Сокоренко.

Нагадаємо

Європейський суд з прав людини заявив у середу, що росія порушила міжнародне право в Україні. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав москву відповідальною за порушення прав людини з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.