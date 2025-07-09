Решение ЕСПЧ может стать основой для новых санкций и давления на Россию - Сокоренко

Украина планирует использовать решение Европейского суда по правам человека относительно нарушений Россией прав человека на территории Украины в качестве основы для дальнейших дипломатических и санкционных шагов против России. Об этом заявила Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко во время онлайн-брифинга, передает УНН.

Детали

Мы очень четко осознавали, что наши потенциальные решения Европейского Суда…, что потенциально мы максимально доказали те выводы и те жалобы, о которых мы говорили в суде, что они будут потом под основой дальнейших дипломатических, внешнеполитических действий со стороны нашего государства. Это решение, сегодняшние выводы, которые очень четкие, имеют невероятно четкие месседжи, они будут дальше использоваться в нашей внешнеполитической работе для того, чтобы дипломатически и в том числе, я думаю, санкционно давить на российскую федерацию на международном уровне - сказала Сокоренко.

Она подчеркнула, что те выводы, которые сегодня предоставил ЕСПЧ, будут детально анализироваться Украиной, ведь они имеют важное значение для производств в других международных институциях.

В частности, здесь очень много элементов, которые указал Европейский суд, они говорят и об агрессивной войне, и о преступлении агрессии российской федерации. И то, что касается вопросов депортации, русификации населения оккупированных территорий, это то, что где-то те элементы, о которых мы можем говорить об элементах геноцида. То есть это на самом деле сегодняшнее решение - это не точка в работе, это лишь новый этап наших в дальнейших действиях для того, чтобы не просто иметь какие-то определенные юридические решения, но и иметь определенные активные действия не только со стороны Украины и Совета Европы, а также и со стороны наших партнеров - добавила Сокоренко.

Напомним

Европейский суд по правам человека заявил в среду, что Россия нарушила международное право в Украине. Это первый случай, когда международный суд признал Москву ответственной за нарушение прав человека с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.