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Рішення ЄСПЛ стане основою для роботи спецтрибуналу по агресії - Сокоренко

Київ • УНН

 • 527 перегляди

Рішення Європейського суду з прав людини про системні порушення прав людини росією на окупованих територіях стане основою для роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії. ЄСПЛ визнав, що росія з 2014 року здійснювала скоординовану політику захоплення територій та атак на цивільні об'єкти.

Рішення ЄСПЛ стане основою для роботи спецтрибуналу по агресії - Сокоренко

Рішення Європейського суду з прав людини про визнання системних та масових порушень прав людини, вчинених росією на окупованих територіях стане основою для роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії.

Про це заявила Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко під час онлайн-брифінгу, передає УНН.

Деталі

На мою думку, це рішення якраз теж буде дуже помітним і корисним у роботі майбутнього Спецтрибуналу по агресії. Дуже велика кількість висновків як і загальне, якщо щодо контексту, де Європейський суд описав дуже детально контекст збройної агресії росії. Він чітко вказав про те, що з 2024 року росія здійснювала дуже скоординовану, добре сплановану політику і стратегію на захоплення територій, на атаки на відповідні населені пункти, цивільні об'єкти і на залякування населення

- сказала Сокоренко.

За її словами, ЄСПЛ вказав на те, що в риториці рф чітко прослідковується мета знищення України як суб'єкта міжнародного права і як незалежної держави такої.

Тому такі дуже чіткі висновки, які вже закріплені в цьому рішенні, вони беззаперечно мають стати основою для роботи, і розгляду, і відповідних проваджень в Спецтрибуналі за злочину агресії. І я думаю, що воно так і буде в перспективі

- додала Сокоренко.

Нагадаємо

Європейський суд з прав людини виніс безпрецедентне рішення у справі міждержавного позову України та Нідерландів проти росії, визнавши, що рф з 2014 року системно порушувала права людини на окупованих територіях, вчиняла страти, катування, незаконні депортації та атакувала цивільну інфраструктуру. Суд окремо наголосив, що дії росії становлять загрозу самому мирному співіснуванню в Європі.

 Україна планує використати рішення Європейського суду з прав людини щодо порушень росією прав людини на території України, як базу для подальших дипломатичних і санкційних кроків проти росії. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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