Решение ЕСПЧ станет основой для работы спецтрибунала по агрессии - Сокоренко

Решение Европейского суда по правам человека о признании системных и массовых нарушений прав человека, совершенных Россией на оккупированных территориях, станет основой для работы Специального трибунала по преступлению агрессии.

Об этом заявила Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко во время онлайн-брифинга, передает УНН.

Детали

По моему мнению, это решение как раз тоже будет очень заметным и полезным в работе будущего Спецтрибунала по агрессии. Очень большое количество выводов, как и общее, если относительно контекста, где Европейский суд описал очень подробно контекст вооруженной агрессии России. Он четко указал на то, что с 2014 года Россия осуществляла очень скоординированную, хорошо спланированную политику и стратегию на захват территорий, на атаки на соответствующие населенные пункты, гражданские объекты и на запугивание населения - сказала Сокоренко.

По ее словам, ЕСПЧ указал на то, что в риторике РФ четко прослеживается цель уничтожения Украины как субъекта международного права и как независимого государства.

Поэтому такие очень четкие выводы, которые уже закреплены в этом решении, они бесспорно должны стать основой для работы, и рассмотрения, и соответствующих производств в Спецтрибунале по преступлению агрессии. И я думаю, что оно так и будет в перспективе - добавила Сокоренко.

Напомним

Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение по делу межгосударственного иска Украины и Нидерландов против России, признав, что РФ с 2014 года системно нарушала права человека на оккупированных территориях, совершала казни, пытки, незаконные депортации и атаковала гражданскую инфраструктуру. Суд отдельно подчеркнул, что действия России представляют угрозу самому мирному сосуществованию в Европе.

Украина планирует использовать решение Европейского суда по правам человека относительно нарушений Россией прав человека на территории Украины, как базу для дальнейших дипломатических и санкционных шагов против России.