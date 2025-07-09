Справа "Україна та Нідерланди проти росії": Сокоренко розповіла, що передбачає рішення ЄСПЛ
Київ • УНН
Європейський суд з прав людини визнав росію винною у системних порушеннях прав людини на окупованих територіях України з 2014 року, включаючи страти, катування та депортації. Рішення охоплює чотири великі провадження, включаючи позов Нідерландів щодо збиття MH17 та повномасштабне вторгнення.
Європейський суд з прав людини виніс безпрецедентне рішення у справі міждержавного позову України та Нідерландів проти росії, визнавши, що рф з 2014 року системно порушувала права людини на окупованих територіях, вчиняла страти, катування, незаконні депортації та атакувала цивільну інфраструктуру. Суд окремо наголосив, що дії росії становлять загрозу самому мирному співіснуванню в Європі. Про це заявила Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко під час онлайн-брифінгу, передає УНН.
Це без перебільшення, мабуть, одне з найбільш, якщо не єдине, настільки на даний момент безпрецедентне рішення ЄСПЛ. Президент Європейського суду зачитував тільки основну частину протягом 50 хвилин, що вже само по собі говорить, наскільки великі і важливі висновки були озвучені тільки при зачитуванні резолютивної частини рішення ЄСПЛ. Отже, сьогодні Європейський суд після вивчення наших позицій, які ми подавали щодо суті заявлених Україною скарг у межах міждержавного позову України та Нідерланди проти російської федерації, виніс рішення, вказавши, які скарги Україна довела, і які визнали, що російська федерація вчинила порушення
Вона наголосила, що це рішення безпрецедентне не тільки для України, а взагалі до історії самої Ради Європи, адже Європейський суд, оголошуючи рішення, наголосив на характері і на масштабі насильства, якому піддаються українці у зв'язку із збройною агресією рф.
І крім того, чітко наголосив, що та агресивна війна, яку веде рф, вона не просто про порушення прав людини і про мирний порядок в Європі, а що це загроза і наступ на мирне співіснування в Європі і Європейський суд наголосив, що дії росії вони спрямовані на підрив самих основ демократії, що є в основі Ради Європи і держав-членів Ради Європи. Крім того, Європейський суд нагадав про те, що ця справа включає чотири великі провадження. Це наші скарги, які Україна подавала ще з 2014 року щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року. Європейський суд наголосив так само, що збройна агресія почалась з Криму. Спочатку росія захопила, окупувала Крим і після цього її агресія перемістилась на східні області
За її словами, позов включав також заяву України 2014 року щодо викрадення українських дітей-сиріт з окупованих територій і їх направлення до рф. Третій позов - це був позов Нідерландів щодо збиття літака рейсу MH17.
Четвертий позов - велика частина українського провадження щодо повномасштабного вторгнення. І в межах цього позову ми доводили Європейському суду, що ті порушення прав людини, які спостерігає, і які відчуває Україна з 2014-го року, вони під час повномасштабного вторгнення лише інтенсифікувались і збільшились у своїх масштабах. Якщо подивитись на саме рішення, то Європейський суд встановив на те, що російська федерація вказавши, що його юрисдикція поширюється на всі випадки порушення прав людини з боку російської федерації до моменту, коли Конвенція про захист прав людини перестала діяти для росії. Але ті порушення, які встановив Європейський суд, зокрема Європейський суд вказав про те, що в результаті військових атак мали місце порушення статей другої і третьої Конвенції та статті першої першого протоколу у період з з весни 2014-го року і до вересня 2022-го року. То до цього останнього дня, коли Конвенція перестала діяти для рф, і ЄСПЛ сказав, що було надано йому переконливі докази того, які спростовували голослівні твердження росії про те, що вона не здійснювала ніколи нападів на цивільних осіб та на об'єкти цивільної інфраструктури
Окрім того, за її словами, ЄСПЛ чітко наголосив, що після 24 лютого 2022 року нападу рф особливо сильно посилились атаки на цивільну інфраструктуру і цивільне населення, що рф часто застосовувала вибухові зброї, касетні боєприпаси, некеровані ракети, некеровані бомби у цивільних у населених пунктах. Також Європейський суд встановив про те, що росія порушила ряд прав щодо міст, які перебували в облозі, таких як Маріуполь, Ізюм, Чернігів.
Також Європейський суд встановив, що мали місце страти, як цивільних осіб, так і українських військовослужбовців. І що це мало місце на окупованих територіях України з весни 2014 року. Так Європейський суд наголосив, що було доведено на системну практику катування нелюдського такого, що принижує гідність поводження із цивільними і військовополоненими, які були, які перебували, перебувають в полоні. Зокрема наголосив, що було надано достатньо доказів про те, що є факти згвалтувань та сексуального насильства. Крім того, Європейський суд також вказав про те, що було порушено стаття 4, це заборона примусової праці. І вони стосувалися наших громадян, наших цивільних осіб та українських військовополонених, які були в полоні. Незаконні затримання підтверджено було. Також дуже детально Європейський суд розглянув наші скарги, які ми подавали щодо незаконного переміщення і примусового переміщення цивільних осіб з окупованих територій, заходи фільтрації, які доводилось проходити людям. І так само ЄСПЛ встановив, що було порушення у зв'язку із політикою і заходами, які вживала росія на те, щоби незаконно вивозити, переміщати наших українських дітей з окупованих територій
Також встановлені порушення щодо втручання в свободу, зокрема це напади, переслідування на журналістів, а так само на українських всіх мовників на окупованих територіях.
Дуже важливо, що Європейський суд також встановив про те, що доведено, що на окупованих територіях існує політика придушення української мови в школах, і ця політика існує на окупованих територіях 2014 року, а також ідеологічна обробка школярів. І також Європейський суд чітко вказав, що росія не виконала свого обов'язку розслідувати достовірні скарги, заяви щодо тих порушень прав людини, які мають місце на тимчасово окупованих територіях
Нагадаємо
Європейський суд з прав людини заявив у середу, що росія порушила міжнародне право в Україні. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав москву відповідальною за порушення прав людини з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.