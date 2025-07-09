Справа "Україна та Нідерланди проти росії": Сокоренко розповіла, що передбачає рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини виніс безпрецедентне рішення у справі міждержавного позову України та Нідерландів проти росії, визнавши, що рф з 2014 року системно порушувала права людини на окупованих територіях, вчиняла страти, катування, незаконні депортації та атакувала цивільну інфраструктуру. Суд окремо наголосив, що дії росії становлять загрозу самому мирному співіснуванню в Європі. Про це заявила Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко під час онлайн-брифінгу, передає УНН.

Це без перебільшення, мабуть, одне з найбільш, якщо не єдине, настільки на даний момент безпрецедентне рішення ЄСПЛ. Президент Європейського суду зачитував тільки основну частину протягом 50 хвилин, що вже само по собі говорить, наскільки великі і важливі висновки були озвучені тільки при зачитуванні резолютивної частини рішення ЄСПЛ. Отже, сьогодні Європейський суд після вивчення наших позицій, які ми подавали щодо суті заявлених Україною скарг у межах міждержавного позову України та Нідерланди проти російської федерації, виніс рішення, вказавши, які скарги Україна довела, і які визнали, що російська федерація вчинила порушення - сказала Сокоренко.

Вона наголосила, що це рішення безпрецедентне не тільки для України, а взагалі до історії самої Ради Європи, адже Європейський суд, оголошуючи рішення, наголосив на характері і на масштабі насильства, якому піддаються українці у зв'язку із збройною агресією рф.

І крім того, чітко наголосив, що та агресивна війна, яку веде рф, вона не просто про порушення прав людини і про мирний порядок в Європі, а що це загроза і наступ на мирне співіснування в Європі і Європейський суд наголосив, що дії росії вони спрямовані на підрив самих основ демократії, що є в основі Ради Європи і держав-членів Ради Європи. Крім того, Європейський суд нагадав про те, що ця справа включає чотири великі провадження. Це наші скарги, які Україна подавала ще з 2014 року щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року. Європейський суд наголосив так само, що збройна агресія почалась з Криму. Спочатку росія захопила, окупувала Крим і після цього її агресія перемістилась на східні області - зазначає Сокоренко.

За її словами, позов включав також заяву України 2014 року щодо викрадення українських дітей-сиріт з окупованих територій і їх направлення до рф. Третій позов - це був позов Нідерландів щодо збиття літака рейсу MH17.

Четвертий позов - велика частина українського провадження щодо повномасштабного вторгнення. І в межах цього позову ми доводили Європейському суду, що ті порушення прав людини, які спостерігає, і які відчуває Україна з 2014-го року, вони під час повномасштабного вторгнення лише інтенсифікувались і збільшились у своїх масштабах. Якщо подивитись на саме рішення, то Європейський суд встановив на те, що російська федерація вказавши, що його юрисдикція поширюється на всі випадки порушення прав людини з боку російської федерації до моменту, коли Конвенція про захист прав людини перестала діяти для росії. Але ті порушення, які встановив Європейський суд, зокрема Європейський суд вказав про те, що в результаті військових атак мали місце порушення статей другої і третьої Конвенції та статті першої першого протоколу у період з з весни 2014-го року і до вересня 2022-го року. То до цього останнього дня, коли Конвенція перестала діяти для рф, і ЄСПЛ сказав, що було надано йому переконливі докази того, які спростовували голослівні твердження росії про те, що вона не здійснювала ніколи нападів на цивільних осіб та на об'єкти цивільної інфраструктури - додала уповноважена.

Окрім того, за її словами, ЄСПЛ чітко наголосив, що після 24 лютого 2022 року нападу рф особливо сильно посилились атаки на цивільну інфраструктуру і цивільне населення, що рф часто застосовувала вибухові зброї, касетні боєприпаси, некеровані ракети, некеровані бомби у цивільних у населених пунктах. Також Європейський суд встановив про те, що росія порушила ряд прав щодо міст, які перебували в облозі, таких як Маріуполь, Ізюм, Чернігів.

Також Європейський суд встановив, що мали місце страти, як цивільних осіб, так і українських військовослужбовців. І що це мало місце на окупованих територіях України з весни 2014 року. Так Європейський суд наголосив, що було доведено на системну практику катування нелюдського такого, що принижує гідність поводження із цивільними і військовополоненими, які були, які перебували, перебувають в полоні. Зокрема наголосив, що було надано достатньо доказів про те, що є факти згвалтувань та сексуального насильства. Крім того, Європейський суд також вказав про те, що було порушено стаття 4, це заборона примусової праці. І вони стосувалися наших громадян, наших цивільних осіб та українських військовополонених, які були в полоні. Незаконні затримання підтверджено було. Також дуже детально Європейський суд розглянув наші скарги, які ми подавали щодо незаконного переміщення і примусового переміщення цивільних осіб з окупованих територій, заходи фільтрації, які доводилось проходити людям. І так само ЄСПЛ встановив, що було порушення у зв'язку із політикою і заходами, які вживала росія на те, щоби незаконно вивозити, переміщати наших українських дітей з окупованих територій - зазначила Сокоренко.

Також встановлені порушення щодо втручання в свободу, зокрема це напади, переслідування на журналістів, а так само на українських всіх мовників на окупованих територіях.

Дуже важливо, що Європейський суд також встановив про те, що доведено, що на окупованих територіях існує політика придушення української мови в школах, і ця політика існує на окупованих територіях 2014 року, а також ідеологічна обробка школярів. І також Європейський суд чітко вказав, що росія не виконала свого обов'язку розслідувати достовірні скарги, заяви щодо тих порушень прав людини, які мають місце на тимчасово окупованих територіях - резюмувала уповноважена.

Нагадаємо

Європейський суд з прав людини заявив у середу, що росія порушила міжнародне право в Україні. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав москву відповідальною за порушення прав людини з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.