Дело "Украина и Нидерланды против россии": Сокоренко рассказала, что предусматривает решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение по делу межгосударственного иска Украины и Нидерландов против россии, признав, что рф с 2014 года системно нарушала права человека на оккупированных территориях, совершала казни, пытки, незаконные депортации и атаковала гражданскую инфраструктуру. Суд отдельно подчеркнул, что действия россии представляют угрозу самому мирному сосуществованию в Европе. Об этом заявила Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко во время онлайн-брифинга, передает УНН.

Это без преувеличения, пожалуй, одно из самых, если не единственное, настолько на данный момент беспрецедентное решение ЕСПЧ. Президент Европейского суда зачитывал только основную часть в течение 50 минут, что уже само по себе говорит, насколько большие и важные выводы были озвучены только при зачитывании резолютивной части решения ЕСПЧ. Итак, сегодня Европейский суд после изучения наших позиций, которые мы подавали по существу заявленных Украиной жалоб в рамках межгосударственного иска Украины и Нидерландов против российской федерации, вынес решение, указав, какие жалобы Украина доказала, и какие признали, что российская федерация совершила нарушения - сказала Сокоренко.

Она подчеркнула, что это решение беспрецедентно не только для Украины, а вообще для истории самого Совета Европы, ведь Европейский суд, объявляя решение, подчеркнул характер и масштаб насилия, которому подвергаются украинцы в связи с вооруженной агрессией рф.

И кроме того, четко подчеркнул, что та агрессивная война, которую ведет рф, она не просто о нарушении прав человека и о мирном порядке в Европе, а что это угроза и наступление на мирное сосуществование в Европе и Европейский суд подчеркнул, что действия россии они направлены на подрыв самих основ демократии, что является в основе Совета Европы и государств-членов Совета Европы. Кроме того, Европейский суд напомнил о том, что это дело включает четыре больших производства. Это наши жалобы, которые Украина подавала еще с 2014 года относительно нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года. Европейский суд подчеркнул так же, что вооруженная агрессия началась с Крыма. Сначала россия захватила, оккупировала Крым и после этого ее агрессия переместилась на восточные области - отмечает Сокоренко.

По ее словам, иск включал также заявление Украины 2014 года о похищении украинских детей-сирот с оккупированных территорий и их направлении в рф. Третий иск - это был иск Нидерландов относительно катастрофы самолета рейса MH17.

Четвертый иск - большая часть украинского производства относительно полномасштабного вторжения. И в рамках этого иска мы доказывали Европейскому суду, что те нарушения прав человека, которые наблюдает, и которые испытывает Украина с 2014-го года, они во время полномасштабного вторжения лишь интенсифицировались и увеличились в своих масштабах. Если посмотреть на само решение, то Европейский суд установил на то, что российская федерация указав, что его юрисдикция распространяется на все случаи нарушения прав человека со стороны российской федерации до момента, когда Конвенция о защите прав человека перестала действовать для россии. Но те нарушения, которые установил Европейский суд, в частности Европейский суд указал о том, что в результате военных атак имели место нарушения статей второй и третьей Конвенции и статьи первой первого протокола в период с весны 2014-го года и до сентября 2022-го года. То до этого последнего дня, когда Конвенция перестала действовать для рф, и ЕСПЧ сказал, что ему были предоставлены убедительные доказательства того, которые опровергали голословные утверждения россии о том, что она никогда не совершала нападений на гражданских лиц и на объекты гражданской инфраструктуры - добавила уполномоченная.

Кроме того, по ее словам, ЕСПЧ четко подчеркнул, что после 24 февраля 2022 года нападения рф особенно сильно усилились атаки на гражданскую инфраструктуру и гражданское население, что рф часто применяла взрывные оружия, кассетные боеприпасы, неуправляемые ракеты, неуправляемые бомбы в гражданских в населенных пунктах. Также Европейский суд установил о том, что россия нарушила ряд прав относительно городов, которые находились в осаде, таких как Мариуполь, Изюм, Чернигов.

Также Европейский суд установил, что имели место казни, как гражданских лиц, так и украинских военнослужащих. И что это имело место на оккупированных территориях Украины с весны 2014 года. Так Европейский суд подчеркнул, что была доказана системная практика пыток бесчеловечного такого, что унижает достоинство обращения с гражданскими и военнопленными, которые были, которые находились, находятся в плену. В частности подчеркнул, что было предоставлено достаточно доказательств о том, что есть факты изнасилований и сексуального насилия. Кроме того, Европейский суд также указал о том, что была нарушена статья 4, это запрет принудительного труда. И они касались наших граждан, наших гражданских лиц и украинских военнопленных, которые были в плену. Незаконные задержания подтверждены были. Также очень детально Европейский суд рассмотрел наши жалобы, которые мы подавали относительно незаконного перемещения и принудительного перемещения гражданских лиц с оккупированных территорий, меры фильтрации, которые приходилось проходить людям. И так же ЕСПЧ установил, что было нарушение в связи с политикой и мерами, которые принимала россия на то, чтобы незаконно вывозить, перемещать наших украинских детей с оккупированных территорий - отметила Сокоренко.

Также установлены нарушения относительно вмешательства в свободу, в частности это нападения, преследования журналистов, а так же украинских всех вещателей на оккупированных территориях.

Очень важно, что Европейский суд также установил о том, что доказано, что на оккупированных территориях существует политика подавления украинского языка в школах, и эта политика существует на оккупированных территориях с 2014 года, а также идеологическая обработка школьников. И также Европейский суд четко указал, что россия не выполнила своего обязательства расследовать достоверные жалобы, заявления относительно тех нарушений прав человека, которые имеют место на временно оккупированных территориях - резюмировала уполномоченная.

Напомним

Европейский суд по правам человека заявил в среду, что россия нарушила международное право в Украине. Это первый случай, когда международный суд признал москву ответственной за нарушения прав человека с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.