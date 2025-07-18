Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира

В субботу, 19 июля, состоится долгожданный бой-реванш украинского чемпиона Александра Усика и его давнего соперника, британского боксера Даниэля Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Каким был первый поединок Усик против Дюбуа и почему каждый должен посмотреть второй поединок - рассказывает УНН.

Ставки букмекеров

Накануне боя Усика и Дюбуа на "Уэмбли" букмекеры сделали украинца очевидным фаворитом на полную победу.

Даниэль Дюбуа, несмотря на титул IBF, является аутсайдером, хотя его ударная сила может мгновенно изменить коэффициенты. В целом оценка букмекеров выглядит так:

• победа Александра Усика: 1.30

• победа Даниэля Дюбуа: 3.50

Когда дело доходит до того, как может закончиться бой Дюбуа против Усика, букмекеры в целом отдают предпочтение нокауту Усика (нокаут, технический нокаут или дисквалификация) с коэффициентом 2.25, тогда как победа украинца по решению судей рассматривается с коэффициентом 2.75.

Нокаут/технический нокаут Дюбуа оценивается в 4.50, а его шансы на победу по очкам считаются совсем небольшими – 15.00.

Ничья, которая бы всколыхнула дивизион в тяжелом весе, сейчас оценивается в 17.00.

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Коэффициенты на победу Усика против Дюбуа: наиболее вероятные сценарии

В целом ставки на вероятный финал долгожданного поединка:

Усик единогласным решением судей: 3.20;

Усик техническим нокаутом: 3.10;

Усик нокаутом: 6.50;

Дюбуа нокаутом: 9.00;

Дюбуа единогласным решением судей: 19.00.

Коэффициенты однозначно указывают на Усика как на фаворита снова, хотя эксперты отмечают, что Дюбуа значительно улучшился с первого боя и теперь представляет большую угрозу.

Первый поединок Усика и Дюбуа

Первый поединок между Александром Усиком и Дэниелом Дюбуа состоялся во Вроцлаве (Польша) 26 августа 2023 года. Тогда украинец защищал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Первый раунд прошел без ярких моментов, однако уже во втором раунде украинский чемпион провел успешную атаку левым прямым. Дюбуа ответил апперкотом.

Хотя с самого начала мало кто верил в возможную победу Дюбуа, однако британец доказал, что является достойным соперником и сумел сбить Усика с ног в пятом раунде. Впрочем, рефери объявил, что был нанесен удар ниже пояса.

После продолжения поединка Усик сначала попал по Дюбуа левым прямым, а после этого провел успешную атаку левым хуком. Британский боец, в свою очередь, ответил ударом после гонга.

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В шестом и седьмом раундах Дюбуа проводил успешные атаки ударами по корпусу соперника. Усик в конце сегодняшнего раунда загнал соперника к канатам.

В восьмом раунде Усик разбил Дюбуа нос, и британец "взял колено". Он уже был уставшим и истощенным, однако был готов драться дальше. В девятом раунде Дюбуа упал на канвас и рефери остановил бой.

Решение относительно удара Дюбуа ниже пояса до сих пор обсуждается и стало главной темой для обсуждения на пресс-конференции, посвященной бою-реваншу.

Однако, несмотря на эту досадную ситуацию, Усик в целом выглядел в этом бою значительно увереннее, умело ведя свою игру. Он нанес больше ударов, 88 против 47, и был более точным во время ударов на среднюю дистанцию с 25% попаданий по сравнению с 16% у его соперника.

Почему этот бой важен

Есть целый ряд причин, почему бой-реванш Усик – Дюбуа 2025 стоит посмотреть даже тем, кто не сильно интересуется боксом:

Это бой за статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте – редкий момент в истории бокса;

Усик – непобедимый, опытный и технически безупречный;

Дюбуа – молодой, мощный и мотивированный взять реванш;

Бой пройдет на одной из самых масштабных арен мира – Wembley Stadium.

Гонорары Усика и Дюбуа

Общий гонорар за бой-реванш между Усиком и Дюбуа составит 203,5 миллиона долларов, сообщает News Bet365.

Из этой суммы Усик получит 132,28 млн долларов, а Дюбуа – 71,22 млн долларов. Для украинца и британца это будут самые большие гонорары в карьере.

К слову, за реванш против британца Тайсона Фьюри украинский чемпион заработал 114 миллионов долларов, а за первый поединок с "Цыганским королем" – 45 миллионов долларов.

Каким будет бой-реванш Усика и Дюбуа

Вечер бокса стартует ориентировочно в 19 часов по киевскому времени. Главный кард начнется примерно в 20.30. Сначала планировалось, что его откроет поединок украинцев Андрея Новицкого и Владислава Сиренко.

Но тренер Новицкого Анатолий Дудченко сообщил, что его подопечный серьезно травмировался во время спарринга и из-за чего был вынужден сняться с поединка против Сиренко.

По словам Анатолия, Андрей порвал крестообразные связки и ему понадобится около полугода на восстановление. Сиренко же проведет бой против британца Соломона Дакреса.

Следующим на ринг выйдет украинец Даниэль Лапин, который проведет бой с британцем Льюисом Эдмонсоном.

Сам бой-реванш Усик — Дюбуа состоится в ночь с субботы на воскресенье, 20 июля. Боксеры выйдут в ринг не ранее 23:45 субботы, 19 июля.

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