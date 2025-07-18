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Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу

Київ • УНН

 • 49428 перегляди

19 липня відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Букмекери вважають Усика явним фаворитом, прогнозуючи його перемогу нокаутом.

Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу

У суботу, 19 липня, відбудеться довгоочікуваний бій-реванш українського чемпіона Олександра Усика та його давнього суперника, британського боксера Даніеля Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Яким був  перший двобій Усик проти Дюбуа і чому кожен має подивитися другий поєдинок - розповідає УНН

Ставки букмекерів

Напередодні бою Усика та Дюбуа на "Вемблі" букмекери зробили українця очевидним фаворитом на повну перемогу.

Даніель Дюбуа, незважаючи на титул IBF, є аутсайдером, хоча його ударна сила може миттєво змінити коефіцієнти. Загалом оцінка букмекерів виглядає так:

•         перемога Олександра Усика: 1.30

•         перемога Даніеля Дюбуа: 3.50

Коли справа доходить до того, як може закінчитися бій Дюбуа проти Усика, букмекери загалом віддають перевагу нокауту Усика (нокаут, технічний нокаут або дискваліфікація) з коефіцієнтом 2.25, тоді як перемога українця за рішенням суддів розглядається з коефіцієнтом 2.75.

Нокаут/технічний нокаут Дюбуа оцінюється в 4.50, а його шанси на перемогу за очками вважаються зовсім невеликими – 15.00.

Нічия, яка б сколихнула дивізіон у важкій вазі, наразі оцінюється в 17.00.

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Коефіцієнти на перемогу Усика проти Дюбуа: найімовірніші сценарії

Загалом ставки на ймовірний фінал довгоочікуваного поєдинку:

  • Усик одноголосним рішенням суддів: 3.20;
    • Усик технічним нокаутом: 3.10;
      • Усик нокаутом: 6.50;
        • Дюбуа нокаутом: 9.00;
          • Дюбуа одноголосним рішенням суддів: 19.00.

            Коефіцієнти однозначно вказують на Усика як на фаворита знову, хоча експерти зазначають, що Дюбуа значно покращився з першого бою і тепер становить більшу загрозу.

            Перший двобій Усика і Дюбуа

            Перший двобій між Олександром Усиком і Деніелем Дюбуа відбувся у Вроцлаві (Польща) у 26 серпня 2023 року. Тоді українець захищав титули WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі.

            Перший раунд пройшов без яскравих моментів, проте вже в другому раунді український чемпіон провів успішну атаку лівим прямим. Дюбуа відповів аперкотом.

            Хоча від самого початку мало хто вірив у можливу перемогу Дюбуа, проте британець довів, що є достойним суперником і зумів збити Усика з ніг у п'ятому раунді. Втім, рефері оголосив, що було завдано удару нижче пояса.

            Після продовження поєдинку Усик спочатку влучив по Дюбуа лівим прямим, а після цього провів успішну атаку лівим хуком. Британський боєць, у свою чергу, відповів ударом після гонгу.

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            У шостому та сьомому раундах Дюбуа проводив успішні атаки ударами по корпусу суперника. Усик наприкінці сьогодні раунду загнав суперника до канатів.

            У восьмому раунді Усик розбив Дюбуа ніс, і британець "взяв коліно". Він вже був втомленим і виснаженим, проте був готовий битися далі. У дев'ятому раунді Дюбуа впав на канвас і рефері зупинив бій.

            Рішення щодо удару Дюбуа нижче пояса досі обговорюється і стало головною темою для обговорення на прес-конференції, присвяченій бою-реваншу.

            Проте, не зважаючи на цю прикру ситуацію, Усик загалом виглядав у цьому бою значно впевненіше, вправно ведучи свою гру. Він завдав більше ударів, 88 проти 47, і був більш точним під час ударів на середню дистанцію з 25% влучань порівняно з 16% у його суперника.

            Чому цей бій важливий

            Є ціла низка причин, чому бій-реванш Усик – Дюбуа 2025 варто подивитися навіть тим, хто не сильно цікавиться боксом:

            • Це бій за статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті – рідкісний момент в історії боксу;
              • Усик – непереможний, досвідчений і технічно бездоганний;
                • Дюбуа – молодий, потужний та мотивований взяти реванш;
                  • Бій пройде на одній із наймасштабніших арен світу – Wembley Stadium.

                    Гонорари Усика і Дюбуа

                    Загальний гонорар за бій-реванш між Усиком і Дюбуа складе 203,5 мільйонів доларів, повідомляє News Bet365.

                    Із цієї суми Усик отримає 132,28 млн доларів, а Дюбуа – 71,22 млн доларів. Для українця та британця це будуть найбільші гонорари в кар'єрі.

                    До слова, за реванш проти бритаця Тайсона Ф'юрі український чемпіон заробив 114 мільйонів доларів, а за перший поєдинок з "Циганським королем" – 45 мільйонів доларів.

                    Яким буде бій-реванш Усика і Дюбуа

                    Вечір боксу стартуватиме орієнтовно о 19 годині за київським часом. Головний кард розпочнеться приблизно о 20.30. Спершу планувалося, що його відкриє поєдинок українців Андрія Новицького та Владислава Сіренка.

                    Але тренер Новицького Анатолій Дудченко повідомив, що його підопічний серйозно травмувався під час спарингу та через що був змушений знятися з поєдинку проти Сіренка.

                    За словами Анатолія, Андрій порвав хрестоподібні звʼязки і йому знадобиться близько півроку на відновлення. Сіренко натомість проведе бій проти британця Соломона Дакреса.

                    Наступним на ринг вийде українець Даніель Лапін, який проведе бій з британцем Льюїсом Едмонсоном.

                    Сам бій-реванш Усик — Дюбуа відбудеться в ніч з суботи, на неділю, 20 липня. Боксери вийдуть в ринг не раніше 23:45 суботи, 19 липня.

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                    Павло Зінченко

                    Павло Зінченко

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                    Gas TTF
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