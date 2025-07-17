"Так, я в це вірю": Усик відповів, чи зможе перемогти Дюбуа

Український боксер Олександр Усик заявив, що вірить в те, що зможе перемогти цієї суботи англійця Даніеля Дюбуа. Про це Усик сказав під час пресконференції, передає УНН.

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Я поважаю цього молодого хлопця, його мотивацію. Але я теж вмотивований. Я ще не старий. 38 років — це не старий. Побачите це у суботу - сказав Усик.

Відповідаючи на питання, чи зможе Усик перемогти Дюбуа технічним нокаутом, українець відповів: "Так, я в це вірю".

Також Усик заявив, що кожен бій для нього важливий, але цей - особливий.

Чому бій у суботу закінчиться на мою користь? Тому що я в це вірю. Тому що я вірю в Ісуса та Діву Марію. Тому що підготувався до цього поєдинку.Він важливий для моєї країни та воїнів, які її захищають. Це велика мотивація для мене та для всього українського народу - сказав Усик.

Нагадаємо

19 липня відбудеться довгоочікуваний реванш боксерів Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Загальний призовий фонд бою становитиме понад 200 мільйонів доларів, з яких Усик отримає рекордні 132,28 млн, а Дюбуа - 71,22 млн. Це найбільші гонорари в кар'єрах обох боксерів.