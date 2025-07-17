"Так, я в це вірю": Усик відповів, чи зможе перемогти Дюбуа
Київ • УНН
Український боксер Олександр Усик заявив про свою впевненість у перемозі над Даніелем Дюбуа в суботу. Він підкреслив важливість цього бою для України та її захисників.
Український боксер Олександр Усик заявив, що вірить в те, що зможе перемогти цієї суботи англійця Даніеля Дюбуа. Про це Усик сказав під час пресконференції, передає УНН.
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Я поважаю цього молодого хлопця, його мотивацію. Але я теж вмотивований. Я ще не старий. 38 років — це не старий. Побачите це у суботу
Відповідаючи на питання, чи зможе Усик перемогти Дюбуа технічним нокаутом, українець відповів: "Так, я в це вірю".
Також Усик заявив, що кожен бій для нього важливий, але цей - особливий.
Чому бій у суботу закінчиться на мою користь? Тому що я в це вірю. Тому що я вірю в Ісуса та Діву Марію. Тому що підготувався до цього поєдинку.Він важливий для моєї країни та воїнів, які її захищають. Це велика мотивація для мене та для всього українського народу
Нагадаємо
19 липня відбудеться довгоочікуваний реванш боксерів Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Загальний призовий фонд бою становитиме понад 200 мільйонів доларів, з яких Усик отримає рекордні 132,28 млн, а Дюбуа - 71,22 млн. Це найбільші гонорари в кар'єрах обох боксерів.