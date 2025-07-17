"Да, я в это верю": Усик ответил, сможет ли победить Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик заявил, что верит в то, что сможет победить в эту субботу англичанина Даниэля Дюбуа. Об этом Усик сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

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Я уважаю этого молодого парня, его мотивацию. Но я тоже мотивирован. Я еще не стар. 38 лет — это не старый. Увидите это в субботу - сказал Усик.

Отвечая на вопрос, сможет ли Усик победить Дюбуа техническим нокаутом, украинец ответил: "Да, я в это верю".

Также Усик заявил, что каждый бой для него важен, но этот - особенный.

Почему бой в субботу закончится в мою пользу? Потому что я в это верю. Потому что я верю в Иисуса и Деву Марию. Потому что подготовился к этому поединку. Он важен для моей страны и воинов, которые ее защищают. Это большая мотивация для меня и для всего украинского народа - сказал Усик.

Напомним

19 июля состоится долгожданный реванш боксеров Александра Усика и Даниэля Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Общий призовой фонд боя составит более 200 миллионов долларов, из которых Усик получит рекордные 132,28 млн, а Дюбуа - 71,22 млн. Это самые большие гонорары в карьерах обоих боксеров.