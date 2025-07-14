Реванш Усика та Дюбуа стане "найдорожчим" боєм: що відомо про рекордні гонорари
Київ • УНН
19 липня відбудеться реванш між боксерами Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Загальний призовий фонд бою перевищить 200 мільйонів доларів, з яких Усик отримає 132,28 млн, а Дюбуа – 71,22 млн.
19 липня відбудеться довгоочікуваний реванш боксерів Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Загальний призовий фонд бою становитиме понад 200 мільйонів доларів, з яких Усик отримає рекордні 132,28 млн, а Дюбуа - 71,22 млн. Це найбільші гонорари в кар'єрах обох боксерів, пише УНН із посиланням на Independent.
Деталі
Минуло два роки з часу їхньої першої зустрічі, коли Усик здолав британця у дев’ятому раунді. Тоді українець увійшов в історію як перший абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, який отримав усі чотири пояси. Тим часом Дюбуа став новим чемпіоном IBF, сенсаційно нокаутувавши Ентоні Джошуа восени на стадіоні "Вемблі". Саме там 19 липня він спробує повторити успіх і узяти реванш у поєдинку з Усиком. Початок бою орієнтовно о 23:30 за київським часом.
Призовий фонд
І хоч точні суми винагород достеменно невідомі, загальний гонорар становитиме "трохи понад 200 мільйонів доларів, причому 65 відсотків дістанеться Усику, а 35 відсотків – Дюбуа". Отже, як пояснює видання, "Усик отримає 132 мільйони доларів, а Дюбуа – 71 мільйон доларів".
Ці суми стали б рекордними для кожного боксера. Усик, як повідомляється, заробив 114 мільйонів доларів у матчі-реванші з Ф'юрі, а Дюбуа нібито заробив 4,6 мільйона доларів за бій з Джошуа – перш ніж його платний перегляд збільшив цю цифру до 13 мільйонів доларів.
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