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Чемпіона світу з боксу заарештували у Флориді: подробиці

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Чемпіона світу з боксу за версією WBA у легкій вазі Джервонту Девіса заарештували у Флориді за звинуваченням у домашньому насильстві. Це вже не перший подібний інцидент за його участю.

Чемпіона світу з боксу заарештували у Флориді: подробиці

Чемпіона світу з боксу за версією WBA у легкій вазі Джервонту Девіса заарештували у Флориді. Про це повідомляє УНН із посиланням на BoxingScene.

Деталі

Зазначається, що поліція затримала боксера о 03:35 у п'ятницю, 11 липня. Попереднє звинувачення "Побиття – домашнє насильство", розмір застави буде визначено пізніше.

Зазначимо, що у 2022 році Джервонту вже заарештовували за домашнє насильство. Щоправда, тоді його дівчина відмовилась від звинувачень.

Додамо, що Джервонта Девіс провів на професійному ринзі 31 бій, у яких здобув 30 перемог (28 нокаутом) і зазнав однієї поразки.

Нагадаємо

У вересні минулого року українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Згодом боксер повідомив, що "сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося".

Український боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри05.06.25, 15:18 • 2261 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СпортКримінал та НП
Флорида
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