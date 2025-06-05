Український боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри
Київ • УНН
Василь Ломаченко, відомий український боксер, повідомив у Facebook про завершення своєї спортивної кар'єри.
Відомий український спортсмен, боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.
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За словами Ломаченка, житті будь-якого боксера настає момент, коли він вішає рукавички на цвях. Цей момент настав і в житті українця.
Насамперед хотів би подякувати богу нашому Ісусу Христу за все, що він для мене зробив, і вів маленького марнославного хлопця своєю дорогою, яка показала, що визнання, історія і легендарність – це не самоціль буття. Вдячний за всі перемоги, поразки на рингу і в житті
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Раніше УНН повідомляв, що чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко отримав серйозну травму спини на тренуванні. Йому призначили МРТ, при цьому не виключалось, що в нього буде бій в 2025 році.
Також УНН повідомляв, що Ломаченко провів свій останній бій у травні 2024 року, здобувши перемогу над Джорджем Камбососом.