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Украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Василий Ломаченко, известный украинский боксер, сообщил в Facebook о завершении своей спортивной карьеры.

Украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры

Известный украинский спортсмен, боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Ломаченко, в жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. Этот момент наступил и в жизни украинца.

Прежде всего, хотел бы поблагодарить бога нашего Иисуса Христа за все, что он для меня сделал, и вел маленького тщеславного мальчика своей дорогой, которая показала, что признание, история и легендарность – это не самоцель бытия. Благодарен за все победы, поражения на ринге и в жизни

- заявил Ломаченко.

Дополнительно

Ранее УНН сообщал, что чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко получил серьезную травму спины на тренировке. Ему назначили МРТ, при этом не исключалось, что у него будет бой в 2025 году.

Также УНН сообщал, что Ломаченко провел свой последний бой в мае 2024 года, одержав победу над Джорджем Камбососом.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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