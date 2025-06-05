Украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры
Киев • УНН
Василий Ломаченко, известный украинский боксер, сообщил в Facebook о завершении своей спортивной карьеры.
Известный украинский спортсмен, боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
Детали
По словам Ломаченко, в жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. Этот момент наступил и в жизни украинца.
Прежде всего, хотел бы поблагодарить бога нашего Иисуса Христа за все, что он для меня сделал, и вел маленького тщеславного мальчика своей дорогой, которая показала, что признание, история и легендарность – это не самоцель бытия. Благодарен за все победы, поражения на ринге и в жизни
Дополнительно
Ранее УНН сообщал, что чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко получил серьезную травму спины на тренировке. Ему назначили МРТ, при этом не исключалось, что у него будет бой в 2025 году.
Также УНН сообщал, что Ломаченко провел свой последний бой в мае 2024 года, одержав победу над Джорджем Камбососом.