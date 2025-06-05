Украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры

Известный украинский спортсмен, боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

По словам Ломаченко, в жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. Этот момент наступил и в жизни украинца.

Прежде всего, хотел бы поблагодарить бога нашего Иисуса Христа за все, что он для меня сделал, и вел маленького тщеславного мальчика своей дорогой, которая показала, что признание, история и легендарность – это не самоцель бытия. Благодарен за все победы, поражения на ринге и в жизни