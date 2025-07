Усик і Дюбуа провели битву другу битву поглядів: хто першим відвів очі

Сьогодні, 17 липня, відбулася пресконференція чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC Олександра Усика, володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа, команд обох боксерів та організаторів поєдинку, після чого боксери традиційну битву поглядів, під час якої Дюбуа був більш стриманим, ніж минулого разу, передає УНН.

Деталі

Після традиційної пресконференції, яка тривала близько години, боксери провели традиційну битву поглядів. Цього разу Дюбуа був дещо спокійнішим, ніж минулого, проте саме англієць відвів першим погляд від Усика.

Битва поглядів пройшла під пісню "Gonna Fly Now" композитора Білла Конті, яка відома завдяки фільму "Роккі" та стала однією з найвідоміших мотиваційних композицій в історії кіно і популярної культури.

Вже після битви поглядів Усик показав жест пальцями, який символізує тризуб України.

Доповнення

19 липня відбудеться довгоочікуваний реванш боксерів Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Загальний призовий фонд бою становитиме понад 200 мільйонів доларів, з яких Усик отримає рекордні 132,28 млн, а Дюбуа - 71,22 млн. Це найбільші гонорари в кар'єрах обох боксерів.

Усик під час пресконференції заявив, що вірить в те, що зможе перемогти цієї суботи англійця Даніеля Дюбуа.

15 липня Усик і Дюбуа провели першу битву поглядів перед стадіоном "Вемблі" у Лондоні, де пройде бій за абсолютне чемпіонство світу в надважкій вазі.

Під час битви поглядів, Дюбуа виглядав нервово та викрикував в обличчя Усику фразу "And the new" (і новий - ред.), що могло означати, що Дюбуа натякає на свою перемогу у суботу. Також британський боксер намагався тиснути психологічно через гримаси й різку міміку. Водночас Усик зберігав спокій, а натовп скандував: "Усик, Усик".