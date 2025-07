Усик и Дюбуа провели вторую битву взглядов: кто первым отвел глаза

Сегодня, 17 июля, состоялась пресс-конференция чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC Александра Усика, обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа, команд обоих боксеров и организаторов поединка, после чего боксеры провели традиционную битву взглядов, во время которой Дюбуа был более сдержанным, чем в прошлый раз, передает УНН.

Детали

После традиционной пресс-конференции, которая длилась около часа, боксеры провели традиционную битву взглядов. На этот раз Дюбуа был несколько спокойнее, чем в прошлый, однако именно англичанин первым отвел взгляд от Усика.

Битва взглядов прошла под песню "Gonna Fly Now" композитора Билла Конти, которая известна благодаря фильму "Рокки" и стала одной из самых известных мотивационных композиций в истории кино и популярной культуры.

Уже после битвы взглядов Усик показал жест пальцами, который символизирует тризуб.

Дополнение

19 июля состоится долгожданный реванш боксеров Александра Усика и Даниэля Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Общий призовой фонд боя составит более 200 миллионов долларов, из которых Усик получит рекордные 132,28 млн, а Дюбуа - 71,22 млн. Это самые большие гонорары в карьерах обоих боксеров.

Усик во время пресс-конференции заявил, что верит в то, что сможет победить в эту субботу англичанина Даниэля Дюбуа.

15 июля Усик и Дюбуа провели первую битву взглядов перед стадионом "Уэмбли" в Лондоне, где пройдет бой за абсолютное чемпионство мира в супертяжелом весе.

Во время битвы взглядов, Дюбуа выглядел нервно и выкрикивал в лицо Усику фразу "And the new" (и новый - ред.), что могло означать, что Дюбуа намекает на свою победу в субботу. Также британский боксер пытался давить психологически через гримасы и резкую мимику. В то же время Усик сохранял спокойствие, а толпа скандировала: "Усик, Усик".