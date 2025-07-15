Із криками і кривляннями: Усик та Дюбуа провели першу битву поглядів перед чемпіонським реваншем

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
12:51 • 44626 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 82040 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
15 липня, 10:52 • 50102 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 82787 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 57800 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
15 липня, 06:35 • 107492 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 74744 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 15:55 • 101071 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 76813 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
14 липня, 15:00 • 57009 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.7м/с
47%
745мм
Популярнi новини
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 63097 перегляди
У кремлі прокоментували заяву Трампа щодо посилення санкцій проти рф12:44 • 32198 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця13:05 • 24627 перегляди
Маріуполь охопила масштабна пожежа: вогонь дістався до новобудов окупантів13:31 • 17562 перегляди
Американець, який коригував удари по українських військових, отримав російський паспорт15:43 • 11899 перегляди
Публікації
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила16:31 • 11018 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
12:51 • 44630 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів15 липня, 10:57 • 82048 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних15 липня, 10:23 • 82794 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну 15 липня, 06:35 • 107498 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Шмигаль Денис Анатолійович
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію14:33 • 10132 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця13:05 • 24960 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 63415 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 70384 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 73355 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times
БМ-21 «Град»
Ан-178

Із криками і кривляннями: Усик та Дюбуа провели першу битву поглядів перед чемпіонським реваншем

Київ • УНН

 • 3002 перегляди

Олександр Усик та Даніель Дюбуа провели битву поглядів у Лондоні перед їхнім боєм 19 липня за абсолютне чемпіонство світу. Дюбуа намагався психологічно тиснути, тоді як Усик зберігав спокій.

Із криками і кривляннями: Усик та Дюбуа провели першу битву поглядів перед чемпіонським реваншем

Боксери Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели битву поглядів перед стадіоном "Вемблі" у Лондоні, де вже цієї суботи, 19 липня, пройде бій за абсолютне чемпіонство світу в надважкій вазі. Про це Усик повідомив у соцмережі Instagram, передає УНН.

Деталі

"Вемблі", 19 липня. Зосередженість", - підписав пост Усик.

Під час битви поглядів, Дюбуа виглядав нервово та викрикував в обличчя Усику фразу "And the new" (і новий - ред.), що могло означати, що Дюбуа натякає на свою перемогу у суботу. Також британський боксер намагався тиснути психологічно через гримаси й різку міміку. Водночас Усик зберігав спокій, а натовп скандував: "Усик, Усик".

Нагадаємо

Вже цієї суботи, 19 липня, відбудеться реванш між боксерами Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Загальний призовий фонд бою перевищить 200 мільйонів доларів, з яких Усик отримає 132,28 млн, а Дюбуа – 71,22 млн.

Співробітник журналу The Ring Майк Коппінджер, який також є головним інсайдером у боксі, вважає, що український боксер Олександр Усик знову здобуде дострокову перемогу над своїм суперником Даніелем Дюбуа.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Олександр Усик
Instagram
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9