Із криками і кривляннями: Усик та Дюбуа провели першу битву поглядів перед чемпіонським реваншем

Боксери Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели битву поглядів перед стадіоном "Вемблі" у Лондоні, де вже цієї суботи, 19 липня, пройде бій за абсолютне чемпіонство світу в надважкій вазі. Про це Усик повідомив у соцмережі Instagram, передає УНН.

Деталі

"Вемблі", 19 липня. Зосередженість", - підписав пост Усик.

Під час битви поглядів, Дюбуа виглядав нервово та викрикував в обличчя Усику фразу "And the new" (і новий - ред.), що могло означати, що Дюбуа натякає на свою перемогу у суботу. Також британський боксер намагався тиснути психологічно через гримаси й різку міміку. Водночас Усик зберігав спокій, а натовп скандував: "Усик, Усик".

Нагадаємо

Вже цієї суботи, 19 липня, відбудеться реванш між боксерами Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Загальний призовий фонд бою перевищить 200 мільйонів доларів, з яких Усик отримає 132,28 млн, а Дюбуа – 71,22 млн.

Співробітник журналу The Ring Майк Коппінджер, який також є головним інсайдером у боксі, вважає, що український боксер Олександр Усик знову здобуде дострокову перемогу над своїм суперником Даніелем Дюбуа.