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Інсайдер спрогнозував, чим завершиться довгоочікуваний бій Усика і Дюбуа

Київ • УНН

 • 2576 перегляди

Майк Коппінджер, інсайдер боксу, вважає, що Олександр Усик знову здобуде дострокову перемогу над Даніелем Дюбуа. Реванш відбудеться 19 липня на стадіоні Wembley, призовий фонд перевищить 200 мільйонів доларів.

Інсайдер спрогнозував, чим завершиться довгоочікуваний бій Усика і Дюбуа

Співробітник журналу The Ring Майк Коппінджер, який також є головним інсайдером у боксі, вважає, що український боксер Олександр Усик знову здобуде дострокову перемогу над своїм суперником Даніелем Дюбуа, пише УНН з посиланням на пост Коппінджера в Х.

Деталі

Усик знову переможе нокаутом цими вихідними, хоча я вважаю, що Дюбуа буде більш конкурентоспроможним

- вважає Коппінджер.

Журналіст додав, що вже з нетерпінням очікує на легендарний поєдинок, який відбудеться на ринзі стадіону Wembley.

Не можу дочекатися, щоб опинитися біля рингу на стадіоні Wembley під час бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією The Ring

- написав Коппінджер в Х.

Доповнення

19 липня відбудеться реванш між боксерами Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Загальний призовий фонд бою перевищить 200 мільйонів доларів, з яких Усик отримає 132,28 млн, а Дюбуа – 71,22 млн.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик вважає, що Даніель Дюбуа заслуговує на реванш. Їхній другий поєдинок відбудеться 19 липня в Лондоні, на кону стоятимуть чотири основні пояси гевівейту.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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