Інсайдер спрогнозував, чим завершиться довгоочікуваний бій Усика і Дюбуа

Співробітник журналу The Ring Майк Коппінджер, який також є головним інсайдером у боксі, вважає, що український боксер Олександр Усик знову здобуде дострокову перемогу над своїм суперником Даніелем Дюбуа, пише УНН з посиланням на пост Коппінджера в Х.

Деталі

Усик знову переможе нокаутом цими вихідними, хоча я вважаю, що Дюбуа буде більш конкурентоспроможним - вважає Коппінджер.

Журналіст додав, що вже з нетерпінням очікує на легендарний поєдинок, який відбудеться на ринзі стадіону Wembley.

Не можу дочекатися, щоб опинитися біля рингу на стадіоні Wembley під час бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією The Ring - написав Коппінджер в Х.

Доповнення

19 липня відбудеться реванш між боксерами Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Загальний призовий фонд бою перевищить 200 мільйонів доларів, з яких Усик отримає 132,28 млн, а Дюбуа – 71,22 млн.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик вважає, що Даніель Дюбуа заслуговує на реванш. Їхній другий поєдинок відбудеться 19 липня в Лондоні, на кону стоятимуть чотири основні пояси гевівейту.