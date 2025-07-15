Инсайдер спрогнозировал, чем завершится долгожданный бой Усика и Дюбуа

Сотрудник журнала The Ring Майк Коппинджер, который также является главным инсайдером в боксе, считает, что украинский боксер Александр Усик снова одержит досрочную победу над своим соперником Даниэлем Дюбуа, пишет УНН со ссылкой на пост Коппинджера в Х.

Детали

Усик снова победит нокаутом в эти выходные, хотя я считаю, что Дюбуа будет более конкурентоспособным - считает Коппинджер.

Журналист добавил, что уже с нетерпением ожидает легендарного поединка, который состоится на ринге стадиона Wembley.

Не могу дождаться, чтобы оказаться у ринга на стадионе Wembley во время боя за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии The Ring - написал Коппинджер в Х.

Дополнение

19 июля состоится реванш между боксерами Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Общий призовой фонд боя превысит 200 миллионов долларов, из которых Усик получит 132,28 млн, а Дюбуа – 71,22 млн.

Чемпион мира по боксу Александр Усик считает, что Даниэль Дюбуа заслуживает реванша. Их второй поединок состоится 19 июля в Лондоне, на кону будут стоять четыре основных пояса хевивейта.