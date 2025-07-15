Инсайдер спрогнозировал, чем завершится долгожданный бой Усика и Дюбуа
Киев • УНН
Майк Коппинджер, инсайдер бокса, считает, что Александр Усик снова одержит досрочную победу над Даниэлем Дюбуа. Реванш состоится 19 июля на стадионе Wembley, призовой фонд превысит 200 миллионов долларов.
Сотрудник журнала The Ring Майк Коппинджер, который также является главным инсайдером в боксе, считает, что украинский боксер Александр Усик снова одержит досрочную победу над своим соперником Даниэлем Дюбуа, пишет УНН со ссылкой на пост Коппинджера в Х.
Детали
Усик снова победит нокаутом в эти выходные, хотя я считаю, что Дюбуа будет более конкурентоспособным
Журналист добавил, что уже с нетерпением ожидает легендарного поединка, который состоится на ринге стадиона Wembley.
Не могу дождаться, чтобы оказаться у ринга на стадионе Wembley во время боя за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии The Ring
Дополнение
19 июля состоится реванш между боксерами Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Общий призовой фонд боя превысит 200 миллионов долларов, из которых Усик получит 132,28 млн, а Дюбуа – 71,22 млн.
Чемпион мира по боксу Александр Усик считает, что Даниэль Дюбуа заслуживает реванша. Их второй поединок состоится 19 июля в Лондоне, на кону будут стоять четыре основных пояса хевивейта.