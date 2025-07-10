Усик назвав Дюбуа гідним реваншу та розкрив плани на майбутнє

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі (WBC, WBO, WBA та IBO )Олександр Усик вважає, що володар титулу IBF Даніель Дюбуа заслужив на реванш. Про це українець розповів у коментарі The Ring, повідомляє УНН.

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Напередодні поєдинку проти британця Усик, зокрема, зробив кілька компліментів на адресу Дюбуа.

Я люблю своїх британських суперників. Я вважаю, що Даніель – хороший спортсмен, хороший боксер і має хороші навички. Він здобув відмінні перемоги у своїх останніх трьох боях, він чудовий боєць. Я вважаю, що Даніель заслуговує (на реванш - ред.) - сказав Усик.

Він також зазначив, що зараз його мета – стати триразовим абсолютним чемпіоном.

"Послухайте, я люблю боксувати, наполегливо тренуватися. Гадаю, це мої останні два бої - з Дюбуа і наступний, я не знаю з ким. Я поговорю з вами після цього бою", - резюмував українець.

Нагадаємо

Чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець нині володіє титулами WBA, WBC, WBC та IBO , а Дюбуа належить чемпіонство IBF.

Усик є фаворитом цього поєдинку на думку букмекерів. Так, на перемогу українця можна поставити з коефіцієнтом 1,20, на виграш британця – 4,85. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 25,00.

Усик підтвердив, що знаходиться в двох боях від завершення боксерської кар'єри