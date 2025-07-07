Усик підтвердив, що знаходиться в двох боях від завершення боксерської кар'єри
Київ • УНН
Український боксер Олександр Усик заявив, що завершить кар'єру після двох поєдинків. Він прагне втретє стати абсолютним чемпіоном світу.
Український боксер Олександр Усик підтвердив, що перебуває лише в двох боях від завершення спортивної кар'єри. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю українського чемпіона проєкту DAZN Boxinng.
Деталі
Чому я все ще боксую? Тому що Господь дає мені можливість – і я беру її. Моє завдання – втретє стати абсолютним чемпіоном. Я люблю бокс, люблю тренуватися, люблю важко тренуватися. У мене залишилося два бої: з Дюбуа і ще один, з ким – не знаю. Я скажу після цього поєдинку. Це моє життя
Чемпіон також повідомив, що наразі він дуже вмотивований бажанням утретє стати абсолютним чемпіоном світу. Також він хоче знову підкорити королівський дивізіон, на якому він вже переміг у травні минулого року, побивши Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).
Доповнення
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій, який може відбутися 18 квітня 2026 року. Директор команди Усика підтвердив обговорення, але наразі команда зосереджена на реванші з Дюбуа 19 липня.