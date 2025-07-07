Усик підтвердив, що знаходиться в двох боях від завершення боксерської кар'єри

Український боксер Олександр Усик підтвердив, що перебуває лише в двох боях від завершення спортивної кар'єри. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю українського чемпіона проєкту DAZN Boxinng.

Деталі

Чому я все ще боксую? Тому що Господь дає мені можливість – і я беру її. Моє завдання – втретє стати абсолютним чемпіоном. Я люблю бокс, люблю тренуватися, люблю важко тренуватися. У мене залишилося два бої: з Дюбуа і ще один, з ким – не знаю. Я скажу після цього поєдинку. Це моє життя – сказав Усик.

Чемпіон також повідомив, що наразі він дуже вмотивований бажанням утретє стати абсолютним чемпіоном світу. Також він хоче знову підкорити королівський дивізіон, на якому він вже переміг у травні минулого року, побивши Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Доповнення

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій, який може відбутися 18 квітня 2026 року. Директор команди Усика підтвердив обговорення, але наразі команда зосереджена на реванші з Дюбуа 19 липня.