Усик подтвердил, что находится в двух боях от завершения боксерской карьеры

Украинский боксер Александр Усик подтвердил, что находится всего в двух боях от завершения спортивной карьеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью украинского чемпиона проекту DAZN Boxinng.

Детали

Почему я все еще боксирую? Потому что Господь дает мне возможность – и я беру ее. Моя задача – в третий раз стать абсолютным чемпионом. Я люблю бокс, люблю тренироваться, люблю тяжело тренироваться. У меня осталось два боя: с Дюбуа и еще один, с кем – не знаю. Я скажу после этого поединка. Это моя жизнь – сказал Усик.

Чемпион также сообщил, что сейчас он очень мотивирован желанием в третий раз стать абсолютным чемпионом мира. Также он хочет снова покорить королевский дивизион, на котором он уже победил в мае прошлого года, побив Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Дополнение

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой, который может состояться 18 апреля 2026 года. Директор команды Усика подтвердил обсуждение, но сейчас команда сосредоточена на реванше с Дюбуа 19 июля.