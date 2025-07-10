Усик назвал Дюбуа достойным реванша и раскрыл планы на будущее

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе (WBC, WBO, WBA и IBO) Александр Усик считает, что обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа заслужил реванш. Об этом украинец рассказал в комментарии The Ring, сообщает УНН.

Детали

Накануне поединка против британца Усик, в частности, сделал несколько комплиментов в адрес Дюбуа.

Я люблю своих британских соперников. Я считаю, что Даниэль – хороший спортсмен, хороший боксер и обладает хорошими навыками. Он одержал отличные победы в своих последних трех боях, он отличный боец. Я считаю, что Даниэль заслуживает (реванша - ред.) - сказал Усик.

Он также отметил, что сейчас его цель – стать трехкратным абсолютным чемпионом.

"Послушайте, я люблю боксировать, упорно тренироваться. Думаю, это мои последние два боя - с Дюбуа и следующий, я не знаю с кем. Я поговорю с вами после этого боя", - резюмировал украинец.

Напомним

Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. На кону будут стоять все четыре основных пояса хевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC, WBC и IBO, а Дюбуа принадлежит чемпионство IBF.

Усик является фаворитом этого поединка по мнению букмекеров. Так, на победу украинца можно поставить с коэффициентом 1,20, на выигрыш британца – 4,85. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 25,00.

Усик подтвердил, что находится в двух боях от завершения боксерской карьеры