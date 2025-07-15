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С криками и гримасами: Усик и Дюбуа провели первую битву взглядов перед чемпионским реваншем

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели битву взглядов в Лондоне перед их боем 19 июля за абсолютное чемпионство мира. Дюбуа пытался психологически давить, тогда как Усик сохранял спокойствие.

С криками и гримасами: Усик и Дюбуа провели первую битву взглядов перед чемпионским реваншем

Боксеры Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели битву взглядов перед стадионом "Уэмбли" в Лондоне, где уже в эту субботу, 19 июля, пройдет бой за абсолютное чемпионство мира в супертяжелом весе. Об этом Усик сообщил в соцсети Instagram, передает УНН.

Детали

"Уэмбли", 19 июля. Сосредоточенность", - подписал пост Усик.

Во время битвы взглядов Дюбуа выглядел нервно и выкрикивал в лицо Усику фразу "And the new" (и новый - ред.), что могло означать, что Дюбуа намекает на свою победу в субботу. Также британский боксер пытался давить психологически через гримасы и резкую мимику. В то же время Усик сохранял спокойствие, а толпа скандировала: "Усик, Усик".

Напомним

Уже в эту субботу, 19 июля, состоится реванш между боксерами Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Общий призовой фонд боя превысит 200 миллионов долларов, из которых Усик получит 132,28 млн, а Дюбуа – 71,22 млн.

Сотрудник журнала The Ring Майк Коппинджер, который также является главным инсайдером в боксе, считает, что украинский боксер Александр Усик снова одержит досрочную победу над своим соперником Даниэлем Дюбуа.

Павел Башинский

Павел Башинский

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