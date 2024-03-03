Спецпредставитель Китая посетил москву в рамках "тура" по обсуждению войны в Украине
Киев • УНН
Специальный представитель Китая по вопросам Евразии встретился в москве с заместителем главы мида рф, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. После чего он посетит Польшу, Украину и Германию.
Спецпредставитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй встретился в москве с заместителем министра иностранных дел рф михаилом галузиным, в рамках его "тура" по Европе для обсуждений по урегулированию войны в Украине, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
"Было заявлено, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия россии и учета ее интересов в сфере безопасности", - заявила российская сторона по итогам встречи.
В сообщении МИД КНР по итогам встречи говорится, что Китай готов "продолжать свои усилия по "продвижению мирных переговоров, посредничеству и достижению консенсуса между россией, Украиной и другими заинтересованными сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию украинского кризиса".
Дополнение
Как отмечается, после россии китайский посланник посетит также Польшу, Украину и Германию.
Спецпредставитель Китая посетил москву в рамках "тура" по обсуждению войны в Украине
Специальный представитель Китая по вопросам Евразии встретился в москве с заместителем главы мида рф, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. После чего он посетит Польшу, Украину и Германию.
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