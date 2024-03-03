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Спецпредставитель Китая посетил москву в рамках "тура" по обсуждению войны в Украине

Спецпредставитель Китая посетил москву в рамках "тура" по обсуждению войны в Украине

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 15:01  •  12340 просмотра

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Специальный представитель Китая по вопросам Евразии встретился в москве с заместителем главы мида рф, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. После чего он посетит Польшу, Украину и Германию.

Спецпредставитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй встретился в москве с заместителем  министра иностранных дел рф михаилом галузиным, в рамках его "тура" по Европе для обсуждений по урегулированию войны в Украине, пишет Reuters, передает УНН

Детали

"Было заявлено, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия россии и учета ее интересов в сфере безопасности", - заявила российская сторона по итогам встречи.

В сообщении МИД КНР по итогам встречи говорится, что Китай готов "продолжать свои усилия по "продвижению мирных переговоров, посредничеству и достижению консенсуса между россией, Украиной и другими заинтересованными сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию украинского кризиса". 

Дополнение 

Как отмечается, после россии китайский посланник посетит также Польшу, Украину и Германию.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ПолитикаНовости Мира
reutersReuters
germaniyaГермания
kitaiКитай
ukrainaУкраина
polshaПольша
Спецпредставник Китаю відвідав москву у рамках "туру" з обговорення війни в Україні
China's special envoy visits Moscow as part of a "tour" to discuss the war in Ukraine
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Спецпредставитель Китая посетил москву в рамках "тура" по обсуждению войны в Украине

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