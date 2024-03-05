В ЕС встретились со спецпредставителем Китая: обсудили войну рф против Украины, высказали ожидания Пекину
Киев • УНН
ЕС обсудил войну россии против Украины со специальным представителем Китая Ли Хуэей и выразил обеспокоенность относительно экспорта товаров двойного назначения из Китая в россию, призвав Пекин противодействовать этому.
Высокопоставленные чиновники Европейской службы внешних связей встретились 4 марта со специальным посланником Китая Ли Хуэем, стороны обсудили войну россии против Украины и пути содействия справедливому и устойчивому миру. ЕС также выразил обеспокоенность по экспорту товаров двойного назначения и передовых технологий из Китая для ВПК рф и призвал Пекин принять эффективные меры для противодействия. Об этом сообщили в евроинституте во вторник, пишет УНН.
Детали
"4 марта управляющие директора ЕСВС по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Михаэль Зиберт и по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона Никлас Кварнстрем встретились в Брюсселе со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем. Делегации ЕС и Китая обсудили незаконную агрессивную войну россии против Украины и пути содействия справедливому и устойчивому миру", - говорится в сообщении.
"Сторона ЕС подчеркнула полную ответственность россии за неспровоцированную и неоправданную агрессию, подчеркнув, что уважение к принципам Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины должно быть краеугольным камнем любого окончательного урегулирования. ЕС подчеркнул, что война россии является экзистенциальной угрозой для его безопасности, и поэтому позиция Китая относительно войны неизбежно влияет на наши двусторонние отношения. ЕС остается приверженным поддержке Украины всем, чем нужно, чтобы победить", - отметили в евроинституте.
Как указано, "сторона ЕС приветствовала предстоящий визит специального посланника Ли в Киев, который, как они надеялись, предоставит возможность для существенного взаимодействия Китая с Украиной через более чем два года после начала незаконной агрессивной войны россии".
"ЕС ожидает, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, будет играть конструктивную роль и использовать любую возможность для защиты и продвижения Устава ООН и международного права. Сторона ЕС подчеркнула, что ожидает, что Китай будет призывать россию уважать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности немедленно и безусловно, выведя все силы и военное оборудование со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении.
Также сообщается, что "сторона ЕС подтвердила свое серьезное беспокойство, которое также было высказано на саммите ЕС-Китай 7 декабря 2023 года, относительно значительных объемов экспорта товаров двойного назначения и передовых технологий из Китая российскому военно-промышленному комплексу". "В этом контексте ЕС призвал Китай предпринять эффективные шаги в пределах своей юрисдикции, чтобы ограничить потоки этих наиболее чувствительных товаров", - сказано в заявлении.
Обе стороны, как указано, согласились оставаться на связи по этим важным вопросам.
Спецпредставитель Китая посетил москву в рамках "тура" по обсуждению войны в Украине3 марта 2024, 15:01 • 33935 просмотров
В ЕС встретились со спецпредставителем Китая: обсудили войну рф против Украины, высказали ожидания Пекину
ЕС обсудил войну россии против Украины со специальным представителем Китая Ли Хуэей и выразил обеспокоенность относительно экспорта товаров двойного назначения из Китая в россию, призвав Пекин противодействовать этому.
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