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Страны ЕС обнародовали план на 1,5 миллиарда евро для развития оборонной промышленности

Страны ЕС обнародовали план на 1,5 миллиарда евро для развития оборонной промышленности

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 16:32  •  9122 просмотра

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В ответ на вторжение России в Украину ЕС обнародовал план развития оружейной промышленности на континенте стоимостью 1,5 миллиарда евро с целью увеличения совместных закупок вооружений между странами-членами и уменьшения зависимости от импорта.

Высокопоставленные чиновники Европейского Союза во вторник обнародовали планы по развитию оружейной промышленности континента. Инициативу аргументируют тем, что война России в Украине показала, что страны-члены должны увеличить совместные закупки оружия. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

"В течение последних двух лет мы столкнулись с ситуацией, когда оборонная промышленность не имела достаточной производственной мощности, чтобы удовлетворить резкий рост спроса. 

- сказала Маргрете Вестагер, вице-президент Еврокомиссии.

Детали

Заметим, что в случае одобрения этого пакета, 1,5 миллиарда евро (1,63 миллиарда долларов - ред.) распределят на расходы между 2025 и 2027 годами.

Тьерри Бретон, комиссар ЕС по вопросам промышленности, выступил с предложением создания оборонного фонда ЕС в размере 100 миллиардов евро. Но эта идея еще не нашла широкой поддержки среди стран-членов ЕС.

Вестагер признала, что 1,5 миллиарда евро - это "небольшие деньги, когда речь идет об оборонной промышленности". Однако она отметила, что эта инициатива может создать стимулы для того, чтобы побудить 27 национальных правительств ЕС, которые отвечают за оборону, работать вместе.

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В Европейской Комиссии также заявили, что хотят как можно теснее связать Украину в своих новых планах, хотя она и не является членом ЕС.

Чиновники подняли и перспективу того, что ЕС может использовать доходы от замороженных российских активов, чтобы помочь украинской оборонной промышленности или даже закупить оружие для Киева. Но члены ЕС еще не пришли к согласию относительно использования этих средств.

Еврокомиссары убеждены, что ЕС должен стремиться закупить не менее 40% оборонного оборудования "совместно" до 2030 года и потратить не менее 50% бюджетов на оборонные закупки в ЕС до той же даты.

Комиссия также предложила пилотную программу для создания европейской версии схемы продажи военных США за рубежом, согласно которой Соединенные Штаты помогают другим правительствам покупать у американских оружейных компаний.

У нас нет нигде Пентагона. У нас нет института, который бы имел сильную покупательную способность, двигал рынок и двигал индустрию. Но мы должны сотрудничать и координироваться. 

- сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

 Все эти предложения еще требуют одобрения стран-членов ЕС, которые неохотно уступали полномочия по оборонной и военной политике, а также Европейского парламента.

Европейская ассоциация оборонной промышленности ASD широко одобрила эти предложения.

Скорость и финансовые ресурсы будут иметь решающее значение для их реализации.

 - отметил Ян Пай, генеральный секретарь организации.

Эти предложения также будут внимательно изучены НАТО, которая приветствовала усиление усилий ЕС по обороне, но предупредила, что они не должны дублировать или противоречить работе трансатлантического альянса.

В ЕС встретились со спецпредставителем Китая: обсудили войну рф против Украины, высказали ожидания Пекину5 марта 2024, 11:29 • 21891 просмотр

Дополнительно

Ранее УНН писал, что ЕС стремится развивать  европейскую оборонную промышленность, чтобы европейские страны могли перейти к режиму "экономики войны" в ответ на вторжение России в Украину.

По данным Комиссии, с начала войны до июня прошлого года страны ЕС потратили более 100 миллиардов евро на военную технику - 80% за пределами ЕС, более 60% приходится только на Соединенные Штаты. Побудила к этому война в Украине и воинственная риторика Москвы на Запад.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Країни ЄС оприлюднили план на 1,5 мільярда євро для розвитку оборонної промисловості
EU countries unveil €1.5 billion plan for defense industry development
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Страны ЕС обнародовали план на 1,5 миллиарда евро для развития оборонной промышленности

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