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Немецкий тариф на газ ставит под угрозу энергетическую солидарность ЕС - еврокомиссар по энергетике

Немецкий тариф на газ ставит под угрозу энергетическую солидарность ЕС - еврокомиссар по энергетике

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 20:17  •  9247 просмотра

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Немецкий газовый тариф на трансграничную торговлю угрожает энергетической солидарности ЕС и усилиям, направленным на уменьшение зависимости от российского газа.

Тарифный сбор Германии на трансграничную торговлю газом ставит под угрозу энергетическую солидарность ЕС и вредит усилиям блока сократить зависимость европейцев от российского газа. Об этом заявила в понедельник после встречи министров энергетики ЕС комиссар блока по энергетике Кадри Симсон. Свою позицию высказал и вице-премьер-министр Чехии Йозеф Сикела, передает УНН.

Односторонние национальные меры в форме экспортных ограничений или сборов ставят под угрозу нашу энергетическую солидарность и могут поставить под угрозу усилия по диверсификации от российского газа. Вот почему я была в прямом контакте с нашими немецкими коллегами.

 - объяснила Симсон.

Детали

По словам Симсон собственные надбавки, наподобие немецкого налога на трансграничные сделки уже готова ввести Италия.

В то же время Чешская Республика, Австрия, Словакия и Венгрия настаивают на том, чтобы Комиссия приняла меры против немецкого налога. Поэтому Комиссия попросила энергетический регулятор ЕС, ACER, изучить влияние тарифа на газовые рынки.

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Заметим, что Центральной Европе грозит прекращение поставок российского газа из-за окончания срока действия российско-украинского соглашения о транзите газа уже в конце этого года.

Позиция Комиссии была достаточно четкой... Я считаю, что если решения не будет, то может начаться нарушение. 

 - сказал вице-премьер-министр Чешской Республики Йозеф Сикела.

Он также добавил, что Франция и Польша сейчас их также поддерживают.

В ЕС договорились продолжить политику снижения потребления газа4 марта 2024, 18:27 • 15325 просмотров

Справочно

Немецкий тариф является следствием европейского энергетического кризиса. Кризис достиг пика в 2022 году после того, как москва прекратила поток газа в Европу после ее вторжения в Украину, а подводный взрыв закрыл трубопровод Nord Stream из России в Германию.

За последние два года было "очень ясно", что "все страны-члены, которые имеют заполненные газовые хранилища... не являются бременем одной страны", - сказала комиссар Кадри Симсон.

Комиссия объявила общеевропейские цели по заполнению газовых хранилищ, чтобы укрепить поставки накануне зимы 2022-2023 годов. Чтобы возместить миллиарды, потраченные на эти усилия, Германия ввела то, что она назвала газовым "сбором за нейтралитет" - налог на трансграничные сделки.

Чехия до минимума сократила потребление газа, но продолжает покупать российский газ7 января 2024, 20:55 • 37185 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
avstriyaАвстрия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
frantsiyaФранция
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
italiyaИталия
yevropaЕвропа
germaniyaГермания
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
polshaПольша
Німецький тариф на газ ставить під загрозу енергетичну солідарність ЄС – єврокомісар з енергетики
German gas tariff jeopardizes EU's energy solidarity - European Commissioner for Energy
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Немецкий тариф на газ ставит под угрозу энергетическую солидарность ЕС - еврокомиссар по энергетике

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