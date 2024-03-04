Немецкий тариф на газ ставит под угрозу энергетическую солидарность ЕС - еврокомиссар по энергетике
Киев • УНН
Немецкий газовый тариф на трансграничную торговлю угрожает энергетической солидарности ЕС и усилиям, направленным на уменьшение зависимости от российского газа.
Тарифный сбор Германии на трансграничную торговлю газом ставит под угрозу энергетическую солидарность ЕС и вредит усилиям блока сократить зависимость европейцев от российского газа. Об этом заявила в понедельник после встречи министров энергетики ЕС комиссар блока по энергетике Кадри Симсон. Свою позицию высказал и вице-премьер-министр Чехии Йозеф Сикела, передает УНН.
Односторонние национальные меры в форме экспортных ограничений или сборов ставят под угрозу нашу энергетическую солидарность и могут поставить под угрозу усилия по диверсификации от российского газа. Вот почему я была в прямом контакте с нашими немецкими коллегами.
Детали
По словам Симсон собственные надбавки, наподобие немецкого налога на трансграничные сделки уже готова ввести Италия.
В то же время Чешская Республика, Австрия, Словакия и Венгрия настаивают на том, чтобы Комиссия приняла меры против немецкого налога. Поэтому Комиссия попросила энергетический регулятор ЕС, ACER, изучить влияние тарифа на газовые рынки.
Заметим, что Центральной Европе грозит прекращение поставок российского газа из-за окончания срока действия российско-украинского соглашения о транзите газа уже в конце этого года.
Позиция Комиссии была достаточно четкой... Я считаю, что если решения не будет, то может начаться нарушение.
Он также добавил, что Франция и Польша сейчас их также поддерживают.
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Справочно
Немецкий тариф является следствием европейского энергетического кризиса. Кризис достиг пика в 2022 году после того, как москва прекратила поток газа в Европу после ее вторжения в Украину, а подводный взрыв закрыл трубопровод Nord Stream из России в Германию.
За последние два года было "очень ясно", что "все страны-члены, которые имеют заполненные газовые хранилища... не являются бременем одной страны", - сказала комиссар Кадри Симсон.
Комиссия объявила общеевропейские цели по заполнению газовых хранилищ, чтобы укрепить поставки накануне зимы 2022-2023 годов. Чтобы возместить миллиарды, потраченные на эти усилия, Германия ввела то, что она назвала газовым "сбором за нейтралитет" - налог на трансграничные сделки.
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