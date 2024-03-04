В ЕС договорились продолжить политику снижения потребления газа

Сегодня, 4 марта, Совет ЕС достиг политического соглашения государств-членов по рекомендации продолжать скоординированное сокращение в Евросоюзе спроса на газ. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, пишет УНН.

Детали

С 2022 года мы прошли долгий путь, приняв скоординированные меры в ЕС и быстро отреагировав на энергетический кризис, вызванный захватнической войной России против Украины. Политическое соглашение, достигнутое сегодня, свидетельствует о нашем обязательстве быть готовыми к любым сбоям в поставках и гарантировать безопасную зиму для наших граждан и промышленности - заявила министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен

По данным совета, снижение спроса на газ в ЕС в период с августа 2022 года по январь 2023 года было обеспечено на 19%. Это составило 41,5 млрд кубических метров.

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В Брюсселе считают, что ситуация с поставками газа в ЕС значительно улучшилась с 2022 года, в частности благодаря мерам по сокращению спроса на газ на основе соответствующего регламента, который был принят как чрезвычайный инструмент 2022 года.

В марте 2023 года он был продлен до конца марта 2024 года, чтобы обеспечить непрерывность поставок и сдержать волатильность цен.

Однако, несмотря на общее улучшение ситуации с поставками, согласно последним отчетам комиссии, ситуация на мировых газовых рынках остается напряженной. Поэтому, поскольку срок действия регламента по сокращению спроса скоро закончится, государства-члены хотят и дальше быть готовыми к любым возможным перебоям в поставках газа - объяснили в Совете ЕС.

В документе отмечается, что для этого коллективные хранилища ЕС должны оставаться на достаточно высоком уровне в течение всей зимы.

Сегодняшнее политическое соглашение должно быть официально одобрено Советом ЕС. Ожидается, что принятие рекомендации состоится позже в марте 2024 года.

Напомним

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