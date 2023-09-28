Газ для хранения в украинских хранилищах закачивают 40 иностранных трейдеров - оператор ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. 40 иностранных компаний транспортируют газ для хранения в Украине. В этом сезоне было заключено 25 новых договоров. Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ, пишет УНН.
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«В апреле-сентябре 2023 года 40 компаний-нерезидентов активно пользуются услугой shorthaul Оператора ГТС Украины и транспортируют газ для хранения в Украине. В группу этих клиентов входят крупнейшие европейские трейдеры», - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в этом сезоне Оператор ГТС заключил 25 новых договоров на предоставление транспортных услуг для нерезидентов, а их общее количество превышает 130 иностранных клиентов.
«Ситуация на европейском рынке газа создает потребность в дополнительных возможностях для хранения. И эту потребность может и должна закрывать Украина, которая предоставляет международным партнерам выгодные услуги по очень конкурентоспособным ценам, — подчеркнул генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.
Напомним
В августе было проведено стресс-тестирование газовой инфраструктуры Украины. Тесты подтвердили высокую надежность украинской газовой инфраструктуры в условиях войны, в частности — для хранения и транспортировки газа украинских и иностранных заказчиков услуг.
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