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Опалювальний сезон виключно на вітчизняному газі: Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин

Опалювальний сезон виключно на вітчизняному газі: Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Україна абсолютно впевнено дивиться на новий опалювальний сезон. Для видобутку власного газу Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин. Повідомив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Хочу нагадати, що ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість», — розповів Чернишов.

Деталі

Голова Нафтогазу також переконаний, що опалювальний сезон держава пройде без потрясінь не лише в питанні забезпеченням газу, а й незмінності вартості блакитного палива для населення.

"Ми абсолютно впевнено дивимось в зиму, яка очікується. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак прошу усіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитись відповідально до цього типу енергії. Бо це — український видобуток, наше з вами спільне досягнення», - закликав очільник Нафтогазу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З цього року Україна спроможна забезпечувати себе газом власного видобутку - голова НАК "Нафтогаз України"

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