Отопительный сезон исключительно на отечественном газе: Нафтогаз сделал рекордное количество новых скважин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украина абсолютно уверенно смотрит на новый отопительный сезон. Для добычи собственного газа Нафтогаз сделал рекордное количество новых скважин. Сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Хочу напомнить, что мы увеличиваем газ собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году Нафтогаз сделал рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность», — рассказал Чернышов.
Детали
Глава Нафтогаза также убежден, что отопительный сезон государство пройдет без потрясений не только в вопросе обеспечением газа, но и неизменности стоимости голубого топлива для населения.
"Мы абсолютно уверенно смотрим в зиму, которая ожидается. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Поэтому прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные мероприятия и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это — украинская добыча, наше с вами общее достижение», - призвал глава Нафтогаза.
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