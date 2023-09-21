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З цього року Україна спроможна забезпечувати себе газом власного видобутку - голова НАК "Нафтогаз України"

З цього року Україна спроможна забезпечувати себе газом власного видобутку - голова НАК "Нафтогаз України"

Київ • УНН

 • 228729 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Завдяки збільшенню видобутку, Україна може забезпечити себе газом для опалення взимку, імпорт блакитного палива теж не планується, заявив в ефірі телемарафону голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, передає УНН.

Цитата

“В першу чергу маю ще раз наголосити, що Україна не має залежності від російського газу з 2014 року. Також, починаючи з цього року, Україна спроможна, збільшуючи власний видобуток, забезпечувати себе газом українського видобутку. Маю повідомити, що ми в цьому році не плануємо жодного імпорту з інших країн для забезпечення проходження зими, за винятком непередбачуваних ситуацій, до яких ми також готуємося”, - сказав Чернишов.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що запаси газу в українських підземних сховищах становлять близько 15 мільярдів кубометрів, і вони будуть ще більшими до початку зимового періоду. Це дозволяє нашій країні впевнено входити в зиму і пройти її. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні достроково виконали план щодо накопичення газу у сховищах для опалювального сезону

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