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В Україні достроково виконали план щодо накопичення газу у сховищах для опалювального сезону

В Україні достроково виконали план щодо накопичення газу у сховищах для опалювального сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Обсяг природного газу у сховищах сягнув необхідних 14,7 мільярда кубометрів, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, якого зацитувало Міненерго, повідомляє УНН.

Цитата

“Станом на 19 вересня загальний обсяг природного газу в підземних сховищах (ПСГ) сягнув 14,7 млрд кубометрів. Отже, план Кабінету Міністрів України з досягнення показника прогнозного балансу природного газу у сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково”, - заявив Галущенко.

Міністр додав, що таких результатів вдалося досягнути завдяки ефективній роботі нового менеджменту НАК «Нафтогаз України» та злагодженій роботі всіх компаній газової сфери - АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртрансгаз» та Оператора ГТС України.

«Сьогодні вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який буде проходити в умовах російських атак. Накопичення газу у наших сховищах із випередженням графіка - важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни», - зазначив міністр.

Нагадаємо

Нещодавно Проєктом енергетичної безпеки USAID було опубліковано звіт щодо стрес-тесту, ініційованого Міненерго та змодельованого міжнародною експертною групою. За його результатами, українська ГТС та ПСГ готові успішно працювати в умовах воєнних викликів та у разі припинення транзиту російського газу.

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