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Опалювальний сезон: Шмигаль розповів, що залишає тарифи для населення сталими

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що тарифи на газ, тепло і гарячу воду для населення не будуть підвищуватись до кінця опалювального сезону через фіксовану ціну для постачальників від «Нафтогазу» - 7,4 грн за кубічний метр, передає УНН.

Цитата

"Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період. Ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону. Ми також продовжили дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків - ред.) на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від «Нафтогазу» обсяги «блакитного палива» за фіксованою ціною – 7,4 грн за кубічний метр. Це пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи”, - повідомив Шмигаль.

Він також наголосив, що наразі триває укладання договорів між «Нафтогазом» і підприємствами теплокомуненерго. Також заявки вже подали близько 600 виробників тепла, з більшістю основних підприємств договори вже підписані.

“Окрема подяка нашим партнерам. Разом Уряд України та держави-союзники спрямували на відновлення та захист енергетики 2,3 млрд доларів. Це, зокрема, кошти Світового банку, Європейського інвестиційного банку, ЄБРР, Євросоюзу, США, Японії, Північної екологічної фінансової корпорації, USAID та інших наших партнерів. Цінуємо таку солідарність і розраховуємо на підтримку протягом усієї складної зими”, - сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що цього року Україна не планує звертатися до іноземних партнерів для закупки природного газу. Його достатньо в підземних родовищах. Окрім того, планують збільшити видобуток блакитного палива. 

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