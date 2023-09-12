Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, что оставляет тарифы для населения постоянными

ukru
15:57 • 6640 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 39993 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 73088 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 57095 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 63211 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 105872 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128301 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 160952 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 192490 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137052 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

13 марта, 07:22 • 25510 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115605 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 100725 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 75610 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 55268 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 160944 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 192484 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 135900 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 142690 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 179499 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 9757 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 55268 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115605 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153441 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160456 просмотра
Актуальное
Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, что оставляет тарифы для населения постоянными

Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, что оставляет тарифы для населения постоянными

Киев • УНН

 • 291688 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что тарифы на газ, тепло и горячую воду для населения не будут повышаться до конца отопительного сезона из-за фиксированной цены для поставщиков от «Нафтогаза» - 7,4 грн за кубический метр, передает УНН.

Цитата

"Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в зимне-осенний период. Цена на газ, на тепло, на горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона. Мы также продлили действие ПСО (возложение специальных обязанностей - ред.) на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от «Нафтогаза» объемы «голубого топлива» по фиксированной цене – 7,4 грн за кубический метр. Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы”, - сообщил Шмыгаль.

Он также отметил, что сейчас продолжается заключение договоров между «Нафтогазом» и предприятиями теплокоммунэнерго. Также заявки уже подали около 600 производителей тепла, с большинством основных предприятий договоры уже подписаны.

“Отдельная благодарность нашим партнерам. Вместе Правительство Украины и государства-союзники направили на восстановление и защиту энергетики 2,3 млрд долларов. Это, в частности, средства Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, ЕБРР, Евросоюза, США, Японии, Северной экологической финансовой корпорации, USAID и других наших партнеров. Ценим такую солидарность и рассчитываем на поддержку в течение всей сложной зимы”, - сказал Шмыгаль.

Напомним

Ранее сообщалось, что в этом году Украина не планирует обращаться к иностранным партнерам для закупки природного газа. Его достаточно в подземных месторождениях. Кроме того, планируют увеличить добычу голубого топлива. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр энергетики об отопительном сезоне: "готовимся к сложной зиме - добычу угля необходимо увеличить"

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы