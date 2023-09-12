Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, что оставляет тарифы для населения постоянными

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"Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в зимне-осенний период. Цена на газ, на тепло, на горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона. Мы также продлили действие ПСО (возложение специальных обязанностей - ред.) на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от «Нафтогаза» объемы «голубого топлива» по фиксированной цене – 7,4 грн за кубический метр. Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы”, - сообщил Шмыгаль.

Он также отметил, что сейчас продолжается заключение договоров между «Нафтогазом» и предприятиями теплокоммунэнерго. Также заявки уже подали около 600 производителей тепла, с большинством основных предприятий договоры уже подписаны.

“Отдельная благодарность нашим партнерам. Вместе Правительство Украины и государства-союзники направили на восстановление и защиту энергетики 2,3 млрд долларов. Это, в частности, средства Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, ЕБРР, Евросоюза, США, Японии, Северной экологической финансовой корпорации, USAID и других наших партнеров. Ценим такую солидарность и рассчитываем на поддержку в течение всей сложной зимы”, - сказал Шмыгаль.

Напомним

Ранее сообщалось, что в этом году Украина не планирует обращаться к иностранным партнерам для закупки природного газа. Его достаточно в подземных месторождениях. Кроме того, планируют увеличить добычу голубого топлива.

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