В Украине досрочно выполнили план по накоплению газа в хранилищах для отопительного сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Объем природного газа в хранилищах достиг необходимых 14,7 миллиарда кубометров, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, которого процитировало Минэнерго, сообщает УНН.
Цитата
“По состоянию на 19 сентября общий объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг 14,7 млрд кубометров. Следовательно, план Кабинета Министров Украины по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно”, - заявил Галущенко.
Министр добавил, что таких результатов удалось достичь благодаря эффективной работе нового менеджмента НАК «Нафтогаз Украины» и слаженной работе всех компаний газовой сферы - АО «Укргаздобыча», АО «Укртрансгаз» и Оператора ГТС Украины.
«Сегодня вся энергетическая и нефтегазовая отрасль активно готовится к новому отопительному сезону, который будет проходить в условиях российских атак. Накопление газа в наших хранилищах с опережением графика - важный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны», - отметил министр.
Напомним
Недавно Проектом энергетической безопасности USAID был опубликован отчет по стресс-тесту, инициированному Минэнерго и смоделированному международной экспертной группой. По его результатам, украинская ГТС и ПХГ готовы успешно работать в условиях военных вызовов и в случае прекращения транзита российского газа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, что оставляет тарифы для населения постоянными