Опалювальний сезон: у Нафтогазі розповіли, чого чекати українцям

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“Це про дуже прості речі. Ми можемо заспокоїтися, оскільки обсягу газу вистачить для проходження наступного опалювального сезону. Це означає, що Україна здатна збільшувати власний видобуток, здатна постійно працювати над зміцненням своєї нафтогазової інфраструктури, і ми продовжуємо закачку газу. Зараз ми досить впевнено входимо в зиму”, - відповів Чернишов на запитання, що буде означати для звичайних користувачів та для промислових підприємств те, що Україна накопичила достатню кількість газу.

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Голова Нафтогазу зазначив, що уряд країни планував накопичити в підземних сховищах 14,7 мільярда кубометрів газу до початку осінньо-зимового періоду.

“Ми вже наближаємося до цифри у 15 мільярдів, і я впевнений, що вона буде ще більшою до початку зими. Тому цієї цифри достатньо для того, щоб пройти зиму”, - сказав Чернишов.

Голова правління також нагадав, що ціни на газ для населення і для підприємств залишаються стабільними до кінця зими.

Однак, у Нафтогазу все ще залишається проблема з боржниками, яка дуже болісно відчувається під час воєнного стану.

“На жаль, питання боржників традиційно болюче для Нафтогазу і розрахунків. І особливо це відчувається під час воєнного стану. Я можу сказати, що на сьогоднішній день загальний обсяг боргів підприємств теплокомуненерго, збутів та мереж складає більше ніж 100 мільярдів гривень, з яких частка населення становить приблизно 8 мільярдів гривень. Але це не буде впливати на стабільне і стале проходження цієї зими”, - зазначив Чернишов.

Голова правління також повідомив, що Нафтогаз постійно працює над зміцненням систем газотранспортної інфраструктури.

“Зберігання і підземні сховища, з огляду на свій фізичний стан і знаходження під землею на досить великій глибині, абсолютно захищені. Що стосується магістральних трубопроводів, безумовно, все неможливо захистити на 100%, але ми збільшуємо захист найбільш вразливих місць і активно над цим працюємо”, - сказав Чернишов.

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