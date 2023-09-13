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Кабмін визначив Нафтогаз України постачальником "останньої надії" на період воєнного стану

Кабмін визначив Нафтогаз України постачальником "останньої надії" на період воєнного стану

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Уряд визначив ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" (ПОН) на ринку газу. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

Компанія Нафтогаз України виконуватиме функції ПОН на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Зазначається, що ПОН визначено без проведення конкурсу.

Доповнення

Як повідомлялося, 24 липня цього року ТОВ "ГК "Нафтогаз України" поінформувало про закінчення терміну виконання ним функцій та обов'язків ПОН з 22 липня цього року.

У компанії зазначили, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №917-р від 22 липня 2020 року її було визначено ПОН на три роки.

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