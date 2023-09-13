Кабмин определил Нафтогаз Украины поставщиком "последней надежды" на период военного положения

Детали

Компания Нафтогаз Украины будет выполнять функции ППН на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Отмечается, что ППН определен без проведения конкурса.

Дополнение

Как сообщалось, 24 июля этого года ООО "ГК "Нафтогаз Украины" проинформировало об окончании срока выполнения им функций и обязанностей ППН с 22 июля этого года.

В компании отметили, что в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины №917-р от 22 июля 2020 года она была определена ППН на три года.