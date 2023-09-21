Отопительный сезон: в Нафтогазе рассказали, чего ждать украинцам

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“Это об очень простых вещах. Мы можем успокоиться, поскольку объема газа хватит для прохождения следующего отопительного сезона. Это означает, что Украина способна увеличивать собственную добычу, способна постоянно работать над укреплением своей нефтегазовой инфраструктуры, и мы продолжаем закачку газа. Сейчас мы достаточно уверенно входим в зиму”, - ответил Чернышов на вопрос, что будет означать для обычных пользователей и для промышленных предприятий то, что Украина накопила достаточное количество газа.

Детали

Глава Нафтогаза отметил, что правительство страны планировало накопить в подземных хранилищах 14,7 миллиарда кубометров газа к началу осенне-зимнего периода.

“Мы уже приближаемся к цифре в 15 миллиардов, и я уверен, что она будет еще больше к началу зимы. Поэтому этой цифры достаточно для того, чтобы пройти зиму”, - сказал Чернышов.

Глава правления также напомнил, что цены на газ для населения и для предприятий остаются стабильными до конца зимы.

Однако, у Нафтогаза все еще остается проблема с должниками, которая очень болезненно ощущается во время военного положения.

“К сожалению, вопрос должников традиционно болезненный для Нафтогаза и расчетов. И особенно это ощущается во время военного положения. Я могу сказать, что на сегодняшний день общий объем долгов предприятий теплокоммунэнерго, сбытов и сетей составляет более 100 миллиардов гривен, из которых доля населения составляет примерно 8 миллиардов гривен. Но это не будет влиять на стабильное и устойчивое прохождение этой зимы”, - отметил Чернышов.

Глава правления также сообщил, что Нафтогаз постоянно работает над укреплением систем газотранспортной инфраструктуры.

“Хранилища и подземные хранилища, учитывая свое физическое состояние и нахождение под землей на достаточно большой глубине, абсолютно защищены. Что касается магистральных трубопроводов, безусловно, все невозможно защитить на 100%, но мы увеличиваем защиту наиболее уязвимых мест и активно над этим работаем”, - сказал Чернышов.

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