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С этого года Украина способна обеспечивать себя газом собственной добычи - глава НАК "Нафтогаз Украины"

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Благодаря увеличению добычи, Украина может обеспечить себя газом для отопления зимой, импорт голубого топлива тоже не планируется, заявил в эфире телемарафона председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, передает УНН.

Цитата

“В первую очередь должен еще раз подчеркнуть, что Украина не имеет зависимости от российского газа с 2014 года. Также, начиная с этого года, Украина способна, увеличивая собственную добычу, обеспечивать себя газом украинской добычи. Должен сообщить, что мы в этом году не планируем никакого импорта из других стран для обеспечения прохождения зимы, за исключением непредвиденных ситуаций, к которым мы также готовимся”, - сказал Чернышов.

Напомним

Ранее сообщалось, что запасы газа в украинских подземных хранилищах составляют около 15 миллиардов кубометров, и они будут еще больше к началу зимнего периода. Это позволяет нашей стране уверенно входить в зиму и пройти ее. 

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