Газ для зберігання в українських сховищах закачують 40 іноземних трейдерів – оператор ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. 40 іноземних компаній транспортують газ для зберігання в Україні. У цьому сезоні було укладено 25 нових договорів. Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ, пише УНН.
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«У квітні-вересні 2023 року 40 компаній-нерезидентів активно користуються послугою shorthaul Оператора ГТС України та транспортують газ для зберігання в Україні. До групи цих клієнтів входять найбільші європейські трейдери», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що у цьому сезоні Оператор ГТС уклав 25 нових договорів на надання транспортних послуг для нерезидентів, а їх загальна кількість перевищує 130 іноземних клієнтів.
«Ситуація на європейському ринку газу створює потребу в додаткових можливостях для зберігання. І цю потребу може і має закривати Україна, яка надає міжнародним партнерам вигідні послуги за дуже конкурентоспроможними цінами, — підкреслив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.
Нагадаємо
У серпні було проведено стрес-тестування газової інфраструктури України. Тести підтвердили високу надійність української газової інфраструктури в умовах війни, зокрема — для зберігання та транспортування газу українських та іноземних замовників послуг.
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