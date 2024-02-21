Украина проведет стресс-тест для проверки работы ГТС без транзита российского газа - Минэнерго

В Украине планируют провести стресс-тест для проверки работы украинской газотранспортной системы (ГТС) в условиях войны. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, пишет УНН.

Детали

По инициативе Минэнерго Оператор ГТС Украины и компания Группы Нафтогаз - АО "Укртрансгаз" - ведут подготовку к проведению стресс-теста 2024 года. Цель - подтверждение достаточной мощности и надежности ГТС и ПХГ в условиях обстрелов и прекращения транзита российского газа - резюмировали в ведомстве.

В рамках стресс-теста будет определен ряд возможных кризисных сценариев и оценены риски потенциального физического ущерба инфраструктуре, которые могут повлиять на способность транспортировать природный газ из украинских ПХГ в ЕС.

Подготовка и проведение стресс-теста предусматривают четыре этапа. Результаты будут обнародованы во второй половине апреля - к началу сезона закачки.

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В Минэнерго отмечают, что стресс-тест газовой инфраструктуры 2024 года будет смоделирован и осуществлен рабочей группой в составе и при содействии USAID - Проекта энергетической безопасности, Секретариата Энергетического Сообщества, Генерального директората "Joint Research Centre" Европейской комиссии, международных технических экспертов и соответственно ОГТСУ, НАК "Нафтогаз Украины" и Укртрансгаза.

Дополнение

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявлял, что именно стресс-тест теста украинской ГТС и ПХГ-2023 доказал партнерам, что газотранспортная система может работать в условиях военных вызовов и при нулевом транзите

Также важным фактором стала сертификация газохранилищ по европейским нормам.

Благодаря этому в 2023 году интерес трейдеров к использованию украинской ГТС и ПХГ значительно вырос: в течение года общий объем закачанного ими газа в украинские ПХГ превысил в 4 раза показатели 2022 года.

Напомним

Европейским трейдерам удалось заработать около 320 миллионов долларов благодаря хранению газа в подземных газовых хранилищах Украины.

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