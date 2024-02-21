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Україна проведе стрес-тест для перевірки роботи ГТС без транзиту російського газу - Міненерго

Україна проведе стрес-тест для перевірки роботи ГТС без транзиту російського газу - Міненерго

Київ • УНН

 • 67735 перегляди

Україна планує провести стрес-тест своєї газотранспортної системи у 2024 році, щоб перевірити її здатність працювати в умовах воєнного часу без транзиту російського газу.

В Україні планують провести стрес-тест для перевірки роботи української газотранспортної системи (ГТС) в умовах війни. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, пише УНН.

Деталі

За ініціативи Міненерго Оператор ГТС України та компанія Групи Нафтогаз – АТ "Укртрансгаз" – ведуть підготовку до проведення стрес-тесту 2024 року. Мета – підтвердження достатньої потужності і надійності ГТС і ПСГ в умовах обстрілів та припинення транзиту російського газу

- резюмували у відомстві. 

У межах стрес-тесту буде визначено низку можливих кризових сценаріїв та оцінено ризики потенційної фізичної шкоди інфраструктурі, які можуть вплинути на спроможність транспортувати природний газ із українських ПСГ до ЄС.

Підготовка та проведення стрес-тесту передбачають чотири етапи. Результати буде оприлюднено у другій половині квітня – на початок сезону закачування.

Газ для зберігання в українських сховищах закачують 40 іноземних трейдерів – оператор ГТС28.09.23, 15:06 • 223361 перегляд

У Міненерго наголошують, що стрес-тест газової інфраструктури 2024 року буде змодельовано та здійснено робочою групою у складі та за сприяння USAID – Проєкту енергетичної безпеки, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Генерального директорату "Joint Research Centre" Європейської комісії, міжнародних технічних експертів та відповідно ОГТСУ, НАК "Нафтогаз України" та Укртрансгазу.

Доповнення

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко вже заявляв, що саме стрес-тест тесту української ГТС та ПСГ-2023 довів партнерам, що газотранспортна система може працювати в умовах воєнних викликів та за нульового транзиту

Також важливим чинником стала сертифікація газосховищ за європейськими нормами.

Завдяки цьому у 2023 році інтерес трейдерів до використання української ГТС та ПСГ значно зріс: протягом року загальний об’єм закачаного ними газу до українських ПСГ перевищив у 4 рази показники 2022 року.

Нагадаємо

Європейським трейдерам вдалося заробити близько 320 мільйонів доларів завдяки зберіганню газу в підземних газових сховищах України.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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