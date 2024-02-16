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Завдяки зберіганню газу в Україні трейдери з ЄС заощадили понад 300 мільйонів доларів - Economist

Завдяки зберіганню газу в Україні трейдери з ЄС заощадили понад 300 мільйонів доларів - Economist

Київ • УНН

 • 29291 перегляди

Європейські трейдери спрямували 3 мільярдів кубометрів газу в підземні сховища України, завдяки чому їм вдалось заощадити понад 300 мільйонів доларів.

Європейським трейдерам вдалося заробити близько 320 мільйонів доларів завдяки зберіганню газу в підземних газових сховищах України. Про це пише The Economist, передає УНН.

Деталі 

У виданні пояснили, що європейські трейдери закуповували газ влітку за зниженими цінами, тож їм необхідно було знайти місце для зберігання. Оскільки підземні сховища в ЄС заповнені, а зберігання в танкерах це надто дорого вибір пав на Україну. 

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Європейські трейдери спрямували 3 млрд кубометрів газу в підземні сховища України. Спочатку ця ідея здавалась ризикованою, але  до червня різниця між літніми та зимовими цінами розширилася настільки, що ця авантюра здавалася виправданою.

Окрім того, міжнародні компанії отримали запевнення в тому, що газ не буде реквізований в умовах воєнного стану і щедрий митний режим короткострокового зберігання.

"Це допомогло зберегти запаси ЄС упродовж цієї зими, знизивши ціни на газ на всьому континенті. Це також забезпечило значні прибутки для залучених компаній. Акос Лош з Колумбійського університету підрахував, що трейдери заробили на цьому до 300 мільйонів євро (320 мільйонів доларів - ред.)

– йдеться у матеріалі.

Доповнення

The Economist зазначає, що цей досвід виглядає як тест для майбутньої енергетичної стратегії Європи. За даними видання, трейдери готові повторити тогорічний досвід вже цієї весни, але у більших масштабах та починаючи з більш ранньої дати.

Журналісти наголошують, що глибше українські лідери зможуть інтегрувати енергетичну галузь своєї країни у європейський ринок, то більше ЄС інвестуватиме у захист країни.

Також зазначається, що Україна має найбільші газові сховища в Європі – об’ємом понад 30 млрд кубометрів, з яких близько 15 млрд кубів може запропонувати європейським партнерам.

Нагадаємо

Комісар ЄС з питань енергетики повідомила Україні, що ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит газу з росією і зосереджений на підтримці України та зменшенні залежності від російського газу.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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